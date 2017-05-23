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Новости /  Экономика /  Строительство  

В текущем году в Самарской области предстоит переселить из ветхого жилья 5633 человека

23 мая 2017 18:49
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В настоящее время в Жигулевске устраняются замечания по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
По информации министерства строительства Самарской области, в Жигулёвске и Новокуйбышевске готовность многоэтажных домов для переселения граждан составляет 60-75%. К 1 августа подрядчики обещают ввести их в эксплуатацию.

Продолжаются работы в Красноармейском, Борском и Ставропольском районах Самары.

В настоящее время в Жигулевске устраняются замечания по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Министерством организованы выездные проверки в Борский и Красноярский районы, на территории которых в построенных жилых домах также выявлены недостатки. По данным фактам Прокуратурой Самарской области проводится проверка, сообщает пресс-служба облправительства. 
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