В текущем году в Самарской области предстоит переселить из ветхого жилья 5633 человека
23 мая 2017 18:49
83
Продолжаются работы в Красноармейском, Борском и Ставропольском районах Самары.
В настоящее время в Жигулевске устраняются замечания по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Министерством организованы выездные проверки в Борский и Красноярский районы, на территории которых в построенных жилых домах также выявлены недостатки. По данным фактам Прокуратурой Самарской области проводится проверка, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
22 мая 2017 11:21
Глава региона владеет только одним автомобилем - ЛАДА X-RAY. Экономика региона
177
19 мая 2017 15:14
В целях противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории Самарской области специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора... Экономика региона
249
18 мая 2017 13:12
Ситуацию обсудили на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связии губдумы. Экономика региона
237
Финансы и Банки
23 мая 2017 11:50
При наличии полного пакета документов решение по гарантии принимается в течение 8 рабочих часов. Финансы и Банки
155
22 мая 2017 16:53
В интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» появилась услуга «Таможенные платежи и сервисы». Благодаря новому сервису бизнесмены могут онлайн... Финансы и Банки
165
19 мая 2017 17:26Когда так хочется поймать рыбку
Если вы заядлый любитель рыбалки, то уже давно, как только солнышко начало пригревать и дарить тепло, в вашей голове появились планы на ближайшие выходные. Финансы и Банки
51
Строительство
23 мая 2017 18:49
В настоящее время в Жигулевске устраняются замечания по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из... Строительство
82
23 мая 2017 11:11
176 семей военнослужащих получают компенсацию за найм жилых помещений. Строительство
136
22 мая 2017 16:25
Отличным инструментом для инвестирования, который внушительно быстрыми темпами набирает популярность, являются инвестиции в недвижимость за рубежом. Строительство
41
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
280
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
461
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1350
Бизнес
11 мая 2017 14:09
Такие нерудные материалы, как песок и щебень постоянно пользуются спросом. Различные строительные подрядчики постоянно покупают эти материалы, потому что... Бизнес
90
10 мая 2017 17:41
Чувствовать себя в безопасности, обеспечить безопасность своих родных и близких - вполне нормальное желание любого человека. Бизнес
62
1 мая 2017 10:39Фрачайзинг, как успешный бизнес
У кого-то есть товары, технологии, торговые знаки или готовые схемы ведения дела, которые позволяют вести успешный бизнес. Этот кто-то — франчайзер, продавец... Бизнес
108
Новости компаний
22 мая 2017 13:37
Цена автомобиля пока не названа. Новости компаний
194
22 мая 2017 11:29
Завершить работы планируется в сентябре. Новости компаний
181
8 мая 2017 16:07
Те, кто занимается сельским хозяйством, хорошо понимают, что наличие качественной техники играет важную роль. Такую технику лучше всего покупать у надёжного... Новости компаний
101
2 мая 2017 13:14
Старт продаж универсалов запланирован на вторую половину 2017 года. Новости компаний
637
IT и Коммуникации
23 мая 2017 16:37
Чтобы создавать собственные приложения для Google Android, нужно произвести установку определённых важных компонентов. Как сделать эту установку? IT и Коммуникации
28
19 мая 2017 17:45
Техника компании Apple отличается высоким уровнем надежности. Вот только со временем он а может ломаться и становится неработоспособной. Особенно это... IT и Коммуникации
69
11 мая 2017 14:12
Когда возникает потребность в покупке телефона, возникает множество вопросов. Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, нужно определиться с моделью... IT и Коммуникации
88
Транспорт
23 мая 2017 10:45
Меры приняты в связи с дорожными работами. Транспорт
145
21 мая 2017 14:57
Транспорт
287
21 мая 2017 12:02
Мероприятие, в первую очередь, обращено к водителям и призывает их соблюдать скоростной режим. Транспорт
244
19 мая 2017 11:35
Рейсы осуществляются с понедельника по субботу. Транспорт
243
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
667
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
602
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1277
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1402
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1584
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2871
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1527
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1171
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
695
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1068
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2324
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3325
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают