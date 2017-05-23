В текущем году в Самарской области предстоит переселить из ветхого жилья 5633 человека

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Продолжаются работы в Красноармейском, Борском и Ставропольском районах Самары.В настоящее время в Жигулевске устраняются замечания по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.Министерством организованы выездные проверки в Борский и Красноярский районы, на территории которых в построенных жилых домах также выявлены недостатки. По данным фактам Прокуратурой Самарской области проводится проверка, сообщает пресс-служба облправительства.