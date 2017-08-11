В шести районах Самары снесут ветхие дома
11 августа 2017 12:49
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который займется сносом девяти аварийных домов. На эти цели чиновники планируют выделить 11,6 млн рублей, пишет ПроГородСамара.
Дома необходимо будет снести в шести районах города по следующим адресам:
Красноглинский район: поселок Мехзавод, 1 квартал, дом № 20 и поселок Управленческий, улица Зеленая, 2;.
Кировский район: 18 км Московского шоссе, 3 литера В;.
Самарский район: улица Молодогвардейская, 7 литера АА1а и улица Льва Толстого, 81 литера Б;.
Железнодорожный район: улица Буянова, 25 и километр 127−130, дом № 1 литера А, А1, а, а2, а3, а4;.
Промышленный район: улица Томашев Колок, 25;.
Куйбышевский район: улица Пирогова, 11.
Основанием для сноса этих домов служат распоряжения глав районных администраций. Все работы нужно будет выполнить до 31 октября.
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