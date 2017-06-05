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Новости /  Экономика /  Строительство  

В программе «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 404 человека

5 июня 2017 10:16
188
В программе «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 404 человека
Из них 4 821 уже определились с выбором.

На 1 июня 2017 года в реестре граждан – участников государственной программы «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 404 человека. Из них 4 821 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи, сообщает СОФЖИ.

В Самарской области органом, курирующим программу, является министерство строительства. Ведение реестра участников поручено Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки, как региональному оператору жилищной политики.

Федеральная программа «Жилье для российской семьи» была запущена в мае 2014 года. Программа нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам. Такая возможность предоставлялась участниками программы за счет выгодной цены – 35 000 рублей за квадратный метр жилья с чистовой отделкой.

Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора СОФЖИ:
 - Наиболее активными участниками программы являются компании «Древо» с проектом «Южный город» - здесь на 01.06.2017 года зарегистрировано 2 452 договоров участия в долевом строительстве, и корпорация «Кошелев» с одноименным проектом (общее количество участников программы, выразивших желание приобрести здесь квартиры, составляет  2044 человека).
Напомним, что  программа ЖРС действует до конца 2017 года.

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