В программе «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 140 человек
7 февраля 2017 10:29
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На 1 февраля 2017 года в реестре граждан – участников государственной программы «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 140 человек. Из них 4 579 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи.
По словам заместителя исполнительного директора СОФЖИ (структуры, уполномоченной министерством строительства Самарской области на ведение реестра участников программы в регионе) Натальи Ладовой, сегодня для участников программы доступны предложения квартир в разных локациях. «Это и такие крупные и известные проекты, как «Кошелев-проект» и «Южный город», и варианты для любителей жизни на природе – квартиры в «Экодолье» и таунхаусы в коттеджном поселке «Звездный» Красноярского района, - уточняет Н.В. Ладова. – Всех их объединяет доступная цена – 35 тысяч рублей за квадратный метр, и наличие чистовой отделки. Для желающих воспользоваться выгодными условиями рекомендую поторопиться: программа действует до конца 2017 года».
Напомним, что федеральная программа «Жилье для российской семьи» запущена на территории Самарской области в 2015 году. Участники программы могут приобрести в ее рамках жилье с чистовой отделкой по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр в проектах, которые заявлены в ЖРС. С полным перечнем проектов, а также категорий участников можно ознакомиться на сайте Министерства строительства Самарской области и на сайте СОФЖИ.
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