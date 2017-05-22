В Тольятти предлагают больше всего квартир по Самарской области

21

Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в апреле 2017 года. Данная работа ведется на постоянной основе Самарским областным Фондом жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области.При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 10355 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в апреле 2017 года.На первом месте по количеству предложений с огромным отрывом продолжает лидировать Тольятти с 5 092 квартирами. На втором – Самара – 1423 квартиры, на третьем Сызрань – 950 квартир. Замыкают список Похвистнево и Октябрьск – 122 и 123 квартиры соответственно.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 40 933 рубля.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 58 383 руб., самая низкая – в Октябрьске – 24 204 руб.Наиболее активным в апреле был рынок в Тольятти (индекс активности – 7,2), наименее – в Самаре (индекс активности 1,2), сообщает СОФЖИ.