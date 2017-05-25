В Самаре вторичных квартир больше всего предлагают в Промышленном районе

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Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в апреле 2017 года, сообщает СОФЖИ.При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г.Самара было проанализировано 1423 уникальных предложения, опубликованных в апреле 2017 года на сайте «N1.RU Недвижимость» (https://samara.n1.ru).По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г.Самара в марте составила 58 383 рубля.По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район – 22,7%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 4,1%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» - 45,6% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе – 14,8 % от общего числа предложений. Наименьшее – «сталинки» в Ленинском – 0,1 %.По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в апреле 2017 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе – 9,8% от общего числа, наименьшее – 3–комнатных квартир в Красноглинском районе – 0,9% от общего количества предложений.Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м у 2-комнатных «элиток» в Ленинском районе – 126 624 рубля, минимальная – у 3-комнатных «сталинок» в Промышленном районе – 31 869 рублей.