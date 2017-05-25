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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре вторичных квартир больше всего предлагают в Промышленном районе

25 мая 2017 10:52
215
В Самаре вторичных квартир больше всего предлагают в Промышленном районе
На последнем месте Самарский район.

Подготовлен  отчет о  ситуации на  рынке недвижимости  Самары в апреле 2017 года, сообщает СОФЖИ.
При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г.Самара было проанализировано 1423 уникальных предложения, опубликованных в  апреле 2017 года на сайте  «N1.RU Недвижимость» (https://samara.n1.ru).
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г.Самара  в марте составила   58 383  рубля.

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на  Промышленный район – 22,7%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 4,1%.  При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» - 45,6% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке  Самары приходится на кирпичные  «улучшенки» в Октябрьском районе – 14,8 % от общего числа предложений.  Наименьшее – «сталинки» в Ленинском – 0,1 %.
По количеству комнат  больше всего  в продаже на вторичном рынке Самары в апреле 2017 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе – 9,8% от общего числа, наименьшее – 3–комнатных квартир в Красноглинском районе –    0,9% от общего количества предложений.

Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м у 2-комнатных  «элиток» в Ленинском районе – 126 624 рубля, минимальная – у 3-комнатных «сталинок» в Промышленном районе – 31 869 рублей.


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Комментарии



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