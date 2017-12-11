В Самаре восстановят бывшее здание женской консультации на Молодогвардейской
11 декабря 2017 13:29
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В городе планируют восстановить медицинское учреждение на Молодогвардейской, 73а, которое находилось в заброшенном состоянии несколько лет. Сейчас муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» ведет поиски подрядчика для капитального ремонта.
Демонтаж старых конструкций, которые пришли в негодность, обойдется в 2,9 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет убрать старые двери, окна и полы.
Исполнителю предстоит построить металлические перемычки, усилить кирпичные простенки 1-го этажа (блоки «А» и «Б») за 2,9 млн рублей. Также установить перегородки и полы в блоке «В» за 2,7 млн рублей.
Также необходимо будет заменить оконные блоки и входные двери здания за 1,8 млн рублей.
Средства на ремонт выделили бюджетные учреждения. Аукцион по определению подрядчика проведут в декабре, пишет 63.ру.
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