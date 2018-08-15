В Самаре цена квадратного метра жилья в новостройках выросла по отношению к июню на 4 718 рубля или 10,29%

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По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (1030 шт.), далее идут 2-комнатные – 473 шт., и 3-комнатные – 201 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 54,97 кв.м., при этом 1-комнатные – 42,83 кв.м., 2-комнатные – 65,18 кв.м., 3-комнатные – 93,17 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г.Самары в июле 2018 года составила 50 559 рублей. При этом наибольшее значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади в новостройках высокой степени готовности у 1-комнатных квартир в Ленинском районе – 56 481 руб., наименьшее у 3-комнатных квартир в Куйбышевском районе – 36 597 рублей. Наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район – 29,5%. В Самарском районе новостройки к продаже не предлагаются вовсе.Нина Шумкова, руководитель отдела по связям с общественностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:"В июле средняя удельная цена предложения 1 квадратного метра в новостройках высокой степени готовности в Самаре выросла поотношению к июню на 4 718 рубля или 10,29%. Столь значительную динамику аналитики СОФЖИ объясняют изменением структурыпредложения, а именно, уменьшением в общем объеме предложения объектов «бюджетного» типа".По отношению к июлю прошлого, 2017 года, динамика рассматриваемого показателя также носит положительный характер и составляет 5 276 рублей или 11,65%, передает пресс-служба СОФЖИ.