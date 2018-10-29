В Самаре состоялось совещание секции градсовета по архитектурно-планировочному решению здания Шестого кассационного суда

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В пятницу, 26 октября 2018 года, по поручению Губернатора Самарской областибыло проведено совещание тематической секции Градостроительного совета, в котором приняли участие представители министерства строительства Самарской области, администрации городского округа Самара, департамента градостроительства г. о. Самара, архитектурного сообщества, строительных организаций. Основной темой обсуждения стало архитектурно-планировочное решение и благоустройство территории здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в Железнодорожном районе г. Самара для размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции.Напомним, 24 октября Дмитрий Азаров провел выездное совещание на объекте. Он осмотрел здание и обсудил с руководителями профильных ведомств ряд технических вопросов, таких как проектирование и строительство здания, благоустройство прилегающей территории и т.д. «Все мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную ответственность за своевременное, четкое и качественное исполнение плана по началу работы Кассационного суда на территории Самарской области», – отметил Глава региона.Были представлены четыре предварительных варианта фасада здания на Крымской площади. Первый - классический, с ордером и портиком. Второй - с классической нижней частью и более современным верхом с преобладанием стекла и металла. Особенность третьего варианта -расширенная входная группа, а также отделка верха здания с использованием ламелей (пластин), что придаст зданию динамики за счет эффекта «пикселей». В основе четвертого варианта - композиция традиционного стиля судебных систем, симбиоз классического и современного стилистических направлений.На заседании секции эксперты обсудили достоинства и недостатки каждого из предложенных вариантов. Было отмечено, что при проектировании объекта основная задача - максимально сохранить существующий объем здания, вписать планировочные решения всуществующую конструктивную схему. Относительно верхней части здания был достигнут консенсус, основная дискуссия развернулась по поводу оформления нижней части здания и входной группы. Как окончательный эксперты не приняли ни один из вариантов. В итоге былопринято решение доработать итоговые параметры входного блока и стилистику продолжения фасада в боковые стороны совместно на рабочей группе в кратчайшие сроки.Также было отмечено, что объем пристраиваемых конструкций должен быть минимальным, предусмотрено благоустройство территории: озеленение, устройство проездов, тротуаров, обустройство мест для отдыха посетителей.Первый заместитель министра строительства Самарской области – главный архитектор Самарской областиподвел итоги встречи: «Мы договорились о ряде принципиальных позиций в отношении фасадного решения. Стало понятно, что не требуетсерьезной переработки, а что может существенно повлиять на организацию структуры фасада. Есть понимание, как работать по верхней части здания - и по организации, и по материалам, вплоть до оттенка стекла, которое будет стоять на этом фасаде. Нижняя стилобатнаяоснова требует доработки, это связано и с новыми требованиями со стороны судебного департамента по доступу в здание». По его словам, сейчас график проведения работ детализируется. Уже внесен ряд корректировок с тем, чтобы гарантировать некоторый резерв по времени, исходя из заданной конечной даты, чтобы к весне остались работы с фасадом.Председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикцииотметил: "Поскольку суд работает на общество, то здание должно быть прежде всего удобно для граждан. Все предложенные архитектурные решения интересные, та концепция, котораязаложена, приемлемая. Я думаю, что здание получится достойным украшением Самары и региона", передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети