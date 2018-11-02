В Самаре начались работы по строительству Дворца спорта на улице Молодогвардейской

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29 октября ГТУ Самарской области «Управление капитального строительства» был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ (1 этап (нулевой цикл) по объекту на сумму 779,8 млн рублей с АО «Волгатрансстрой-9».Исполнитель должен будет выполнить устройство подпорных стен и котлована, свай конструкций подземной части здания, несущих и ограждающих элементов надземной части, а также наружных инженерных сетей.Как пояснил генеральный директор АО «Волгатрансстрой-9», до конца следующего года на этой площадке должен быть возведен монолитный каркас всего здания за исключением кровли. Технологии будут использоваться классические, будет изготовлено свайное поле — более 2000 штук свай, на них будет уложена фундаментная плита и далее возведен несущий монолитный каркас самого здания. Строительные работы на объекте, расположенном в центре города, накладывают определенные ограничения, которые связаны с логистикой — завозом материалов, вывозом грунта, — и шумными работами, которые можно выполнять только в ограниченное время. Представитель генподрядчика отметил, что строительство будет вестись в круглосуточном режиме. В ночное время будет планироваться складская, подготовительная работа, а в дневное время — остальные работы. «К сожалению, для близлежащих домов это связано с шумовыми нагрузками, заранее приносим всем извинения за возможные неудобства. Постараемся максимально сократить время шумовых работ», — сказал Андрей Костенко.Директор Управления капитального строительства Самарской областирассказал: особенность этого проекта в том, что он предусматривает не строительство с нуля, а реконструкцию объекта, то есть отдельные части здания будут сохранены, в частности, старые сваи сейчас испытываются на несущую способность. Первый этап строительства (нулевой цикл) предстоит завершить до конца 2019 года, а далее будут объявлены новые торги на следующий этап стройки. В целом строительство рассчитано на 21 месяц, планируется сдать объект к концу 2020 года. Стоимость объекта составит около 2,7 млрд рублей.Отметим, в соответствии с поручением Губернатора Самарской областипо итогам совещания по вопросам развития градостроительной и транспортной сферы в Самарской области, проведенного 05.01.2018, были внесены изменения в проектно-сметную документацию в части введения дополнительных функциональных зон в проектируемый объект, а именно расширение фойе с добавлением конгресс-холла и увеличением количества зрительских мест до 5000 человек. Также Глава региона во время визита Президента РФ Владимира Путина в Самарскую область 7 марта этого года обратился с просьбой оказать помощь в строительстве Дворца спорта. «Мы попросили включить объект в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования строительства из федерального бюджета», — пояснил Дмитрий Азаров.Сейчас заявка на федеральное финансирование рассматривается в Министерстве спорта России.Площадь нового дворца будет свыше 28 тысяч кв. м. Площадь земельного участка – 24360 кв. м; площадь застройки — 11248 кв. м.Главный архитектор ООО «Волгатрансстрой-проект»уточнил: по сравнению со старым дворцом спорта новый станет в два раза больше по площади, почти в два раза выше, будет второе поле для тренировок хоккеистов и фигуристов, без зрительного зала, и площадка для керлинга, вырастет количество раздевалок. Также проект предусматривает хореографический зал и универсальный спортзал и четыре конференц-зала общей вместимостью 800 мест. «Мы с большой ответственностью подошли к формированию внешнего пространства Дворца спорта. Это центральная часть города, здесь есть комплекс площадей, и сквер на ул. Молодогвардейской вместе с площадкой перед Дворцом спорта — это потенциально одна из новых городских площадей. Поэтому у здания предусмотрен активный фасад и широкая лоджия с колоннадой. Таким образом мы продолжаем сложившуюся с 60-х годов линию застройки этой части Самары», — отметил архитектор.Первый замминистра строительства региона — главный архитектор Самарской областисообщил, что вариантов фасада изначально было очень много. «Было общее мнение, что данный объект должен сохранить некоторую строгость, быть простым, лаконичным, светлым. Старый фасад явно устарел. С учетом рациональной схемы внутренней организации появилась галерея и наружная лестница. Чтобы их закрыть, был предложен вариант колонад. Те пропорции, которые сейчас имеет здание с учетом небольшого перепада рельефа, организации входов с разных уровней, очень уместны», — отметил эксперт, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети