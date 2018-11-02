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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре начались работы по строительству Дворца спорта на улице Молодогвардейской

2 ноября 2018 10:21
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29 октября ГТУ Самарской области «Управление капитального строительства» был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту на сумму 779,8 млн рублей с АО «Волгатрансстрой-9».
1 ноября 2018 года состоялся пресс-тур на строительную площадку Дворца спорта по адресу: ул. Молодогвардейская, 222.

29 октября ГТУ Самарской области «Управление капитального строительства» был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ (1 этап (нулевой цикл) по объекту на сумму 779,8 млн рублей с АО «Волгатрансстрой-9».

Исполнитель должен будет выполнить устройство подпорных стен и котлована, свай конструкций подземной части здания, несущих и ограждающих элементов надземной части, а также наружных инженерных сетей.

Как пояснил генеральный директор АО «Волгатрансстрой-9» Андрей Костенко, до конца следующего года на этой площадке должен быть возведен монолитный каркас всего здания за исключением кровли. Технологии будут использоваться классические, будет изготовлено свайное поле — более 2000 штук свай, на них будет уложена фундаментная плита и далее возведен несущий монолитный каркас самого здания. Строительные работы на объекте, расположенном в центре города, накладывают определенные ограничения, которые связаны с логистикой — завозом материалов, вывозом грунта, — и шумными работами, которые можно выполнять только в ограниченное время. Представитель генподрядчика отметил, что строительство будет вестись в круглосуточном режиме. В ночное время будет планироваться складская, подготовительная работа, а в дневное время — остальные работы. «К сожалению, для близлежащих домов это связано с шумовыми нагрузками, заранее приносим всем извинения за возможные неудобства. Постараемся максимально сократить время шумовых работ», — сказал Андрей Костенко.

Директор Управления капитального строительства Самарской области Алексей Хасанов рассказал: особенность этого проекта в том, что он предусматривает не строительство с нуля, а реконструкцию объекта, то есть отдельные части здания будут сохранены, в частности, старые сваи сейчас испытываются на несущую способность. Первый этап строительства (нулевой цикл) предстоит завершить до конца 2019 года, а далее будут объявлены новые торги на следующий этап стройки. В целом строительство рассчитано на 21 месяц, планируется сдать объект к концу 2020 года. Стоимость объекта составит около 2,7 млрд рублей.

Отметим, в соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам совещания по вопросам развития градостроительной и транспортной сферы в Самарской области, проведенного 05.01.2018, были внесены изменения в проектно-сметную документацию в части введения дополнительных функциональных зон в проектируемый объект, а именно расширение фойе с добавлением конгресс-холла и увеличением количества зрительских мест до 5000 человек. Также Глава региона во время визита Президента РФ Владимира Путина в Самарскую область 7 марта этого года обратился с просьбой оказать помощь в строительстве Дворца спорта. «Мы попросили включить объект в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования строительства из федерального бюджета», — пояснил Дмитрий Азаров.

Сейчас заявка на федеральное финансирование рассматривается в Министерстве спорта России.

Площадь нового дворца будет свыше 28 тысяч кв. м. Площадь земельного участка – 24360 кв. м; площадь застройки — 11248 кв. м.

Главный архитектор ООО «Волгатрансстрой-проект» Дмитрий Орлов уточнил: по сравнению со старым дворцом спорта новый станет в два раза больше по площади, почти в два раза выше, будет второе поле для тренировок хоккеистов и фигуристов, без зрительного зала, и площадка для керлинга, вырастет количество раздевалок. Также проект предусматривает хореографический зал и универсальный спортзал и четыре конференц-зала общей вместимостью 800 мест. «Мы с большой ответственностью подошли к формированию внешнего пространства Дворца спорта. Это центральная часть города, здесь есть комплекс площадей, и сквер на ул. Молодогвардейской вместе с площадкой перед Дворцом спорта — это потенциально одна из новых городских площадей. Поэтому у здания предусмотрен активный фасад и широкая лоджия с колоннадой. Таким образом мы продолжаем сложившуюся с 60-х годов линию застройки этой части Самары», — отметил архитектор.

Первый замминистра строительства региона — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников сообщил, что вариантов фасада изначально было очень много. «Было общее мнение, что данный объект должен сохранить некоторую строгость, быть простым, лаконичным, светлым. Старый фасад явно устарел. С учетом рациональной схемы внутренней организации появилась галерея и наружная лестница. Чтобы их закрыть, был предложен вариант колонад. Те пропорции, которые сейчас имеет здание с учетом небольшого перепада рельефа, организации входов с разных уровней, очень уместны», — отметил эксперт, передает пресс-служба облправительства.


Фото: соцсети


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