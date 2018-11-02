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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре на месте старой школы №89 на ул.Юбилейной 22А построят новую

2 ноября 2018 19:47
51
В департаменте образования Самары заявили, что подготовили плановое задание на строительство новой школы.
Учебное заведение на ул.Юбилейной 22А в Самаре отпраздновало не один выпускной, но в последние годы его здания заброшены.

Теперь в департаменте образования Самары заявили, что подготовили плановое задание на строительство новой школы, передает «СО» ОНЛАЙН



Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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