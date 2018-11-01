В Самаре на Молодогвардейской строить Дворец спорта будут круглосуточно
1 ноября 2018 21:49
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Генеральный директор АО "Волгатрансстрой-9" Андрей Костенко рассказал, что в рамках контракта планируется вынести инженерные сети с территории стройплощадки, проложить наружные сети канализации, водоснабжения, связи и теплоснабжения, вырыть котлован, подготовить подпорные стены для здания и провести другие подготовительные работы.
"До конца следующего года на этой площадке должен быть возведен монолитный каркас всего здания за исключением ферм кровли. Технология при строительстве будет использоваться классическая, будет сформировано свайное поле из более чем двух тысяч свай, затем уложена фундаментная плита и далее — монолитный каркас здания", — пояснил он.
Андрей Костенко отметил, что строительные работы в центре города накладывают свои ограничения, прежде всего в логистике и времени "шумных" работ. "Мы понимаем, что придется решать вопросы с загруженностью дорог, с подвозом строительных материалов и вывозом грунта", — сообщил генподрядчик.
Строить Дворец спорта будут круглосуточно, однако из-за близости жилых домов все шумные работы станут выполнять только днем, а в ночное время на стройплощадке будет вестись складская и подготовительная работа. "Постараемся максимально сократить время шумных работ", — подчеркнул Андрей Костенко.
Директор Управления капитального строительства Самарской области Алексей Хасанов рассказал, что проект предусматривает не строительство "с нуля", а реконструкцию, то есть сохранение отдельных элементов старого здания. "Старые сваи частично будут сохранены, сейчас они испытываются на несущую способность", — пояснил он, отметив, что после завершения этого контракта планируются торги на завершение работ.
В общей сложности строительство рассчитано на 21 месяц, сдать Дворец спорта в эксплуатацию планируют к концу 2020 года. Стоимость объекта составит около 2,7 млрд рублей, передает Волга Ньюс.
Фото: соцсети
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