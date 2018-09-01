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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Шигонском районе открылась долгожданная школа

1 сентября 2018 21:22
127
После долгих лет ожиданий в селе Новодевичье Шигонского района открылась долгожданная школа.

Объект достроен по личному поручению главы региона Дмитрия Азарова, передает пресс-служба минстроя СО.
 
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