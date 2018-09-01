В Нефтегорске открылся современный ФСК "Факел"
1 сентября 2018 21:11
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Универсальный спортивный зал c пропускной способностью 64 человека в смену предназначен для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом и т.д..
Поручение главы региона Дмитрия Азарова выполнено, передает пресс-служба минстроя СО.
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