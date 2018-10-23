В 2019 году в Самаре планируется начать строить магистраль Центральную
23 октября 2018 09:48
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В 2019 году планируется начать реализовывать два важных транспортных проекта. Так, будет начато строительство мостового перехода через Волгу в районе села Климовка, а также планируется начать строительство магистрали Центральной.
По проекту магистраль Центральная должна пройти через весь город по проспекту Карла Маркса. Уже начаты торги для сноса домов расположенных на месте будущей дороги, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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