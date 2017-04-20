В 2017 году Самарская область получит около 1,7 млрд. рублей на строительство школы,детских садов, поликлиник и автодорог

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Елена Сиэрра заявила, что Минстрой России будет осуществлять ежеквартальный контроль строительства объектовкапстроительства в субъектах, принимающих участие в реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище».В рамках указанной подпрограммы осуществляется государственная поддержка в виде предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства социальной и дорожной инфраструктуры в новых микрорайонах жилой застройки в 31 субъекте России.Замглавы Минстроя России напомнила регионам об ответственности за отклонение от установленных сроков строительства и заявила, что ведомство будет ежеквартально контролировать строительство всех объектов - 22 общеобразовательных учреждений, 45 дошкольных учреждений, 4 поликлиник и более 120 км автомобильных дорог.Напомним, что участие в подпрограмме носит заявительный характер, и в 2017 году расширилось количество ее участников с 18 до 31, в том числе заявку подала и Самарская область.В этом году региону по программе стимулирования жилищного строительства «Стимул» из федерального бюджета выделяется 1,673 млрд. рублей. Они будут направлены на прямое субсидирование социальной и внутриквартальной транспортной инфраструктуру трех проектов комплексной застройки – жилой комплекс «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ», жилой район «Южный город», жилой район «ЭкоГрад Волгарь».«Для софинансирования этих объемов из областного бюджета выделяется 717 млн. рублей. И почти 250 млн. было выделено из бюджета области, чтобы завершить планы 2016 года. На 2018 год по программе «Стимул» определено финансирование почти в 1 млрд. рублей из областного бюджета», - пояснил ситуацию Александр Баландин. На эти средства планируется достроить 4 детских сада, школу, 2 поликлиники и 2 автомобильные дороги в Смышляевке, сообщает пресс-служба облправительства.