Срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сократится с 10 до 7 рабочих дней

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Совет Федерации РФ одобрил соответствующий законопроект и до конца года он должен вступить в силу.



В 2017 году Минстрой РФ продолжит работу над исчерпывающими перечнями административных процедур. «В планах на следующий года сократить исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный в апреле 2014 года, еще на 17 процедур», - рассказала глава Минстроя России Михаил Мень на итоговой пресс-конференции.



С этой целью Минстрой России разработал и представил в Правительство РФ проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части оптимизации порядка подключения объектов капитального строительства к системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения». «Рассчитываем, что до нового года этот документ будет подписан. Отрасль ждет этого документа», - добавил глава федерального ведомства.

Напомним, согласно результатам ежегодного рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса», Российская Федерации за последний год поднялась на 40 место из 187 стран, в том числе, благодаря повышению позиции по направлению «Получение разрешений на строительство» Российская Федерация со 119 на 115 место.



На протяжении последних лет Россия демонстрирует уверенный рост в рейтинге по данному направлению. Так, с 2012 года, Россия переместилась со 178 до 115 места, количество процедур сократилось более, чем в 2,5 раза – с 36 до 13,7; на 30 % снизился показатель стоимости процедур, сообщает пресс-служба облправительства.





