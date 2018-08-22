«Спецтранс» расчистит участок под новую школу в Самаре
22 августа 2018 21:30
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Заказчиком выступил департамент градостроительства Самары. Предметом аукциона стало проведение подготовительных работ под строительство школы на 1300 мест на территории Орлова оврага в Красноглинском районе города. Начальная ставка аукциона — 22,7 млн руб.
На участие в торгах подали заявки семь компаний, но только пять из них допустили к аукциону. Самые крупные предложения поступили от «ВолгаСтройКонсалта» — 20,9 млн рублей и «Приоритет Тольятти» — 22,3 млн рублей. Еще два участника — «Стройбизнесинвест» и «Партнер» из Жигулевска были готовы выполнить работу за 12 млн и 17 млн рублей соответственно.
В итоге верх одержала компания, предоставившая наименьшую сумму. Это «Спецтранс», попросивший за свои услуги всего 11,9 млн рублей. Теперь подрядчику предстоит в срок до 31 октября 2018 года повалить 110 деревьев, разделать их и вывезти строительный мусор. Кроме того, потребуется засыпать овраг и уплотнить грунт вибрационными катками.
Компания «Спецтранс» основана в Самаре в 2015 году и занимается грузоперевозками. Директор и владелец — Константин Шайтанов.
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