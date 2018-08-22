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Предметом аукциона стало проведение подготовительных работ под строительство школы на 1300 мест на территории Орлова оврага в Красноглинском районе города.
«Спецтранс» расчистит участок под новую школу в Самаре
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Новости /  Экономика /  Строительство  

«Спецтранс» расчистит участок под новую школу в Самаре

22 августа 2018 21:30
237
Предметом аукциона стало проведение подготовительных работ под строительство школы на 1300 мест на территории Орлова оврага в Красноглинском районе города.
В торгах на право обустройства участка под школу на территории Орлова оврага победу одержала компания «Спецтранс», в два раза сбившая начальную цену. Итоги аукциона объявили вчера, 21 августа, передает «СО» ОНЛАЙН.

Заказчиком выступил департамент градостроительства Самары. Предметом аукциона стало проведение подготовительных работ под строительство школы на 1300 мест на территории Орлова оврага в Красноглинском районе города. Начальная ставка аукциона — 22,7 млн руб.

На участие в торгах подали заявки семь компаний, но только пять из них допустили к аукциону. Самые крупные предложения поступили от «ВолгаСтройКонсалта» — 20,9 млн рублей и «Приоритет Тольятти» — 22,3 млн рублей. Еще два участника — «Стройбизнесинвест» и «Партнер» из Жигулевска были готовы выполнить работу за 12 млн и 17 млн рублей соответственно.

В итоге верх одержала компания, предоставившая наименьшую сумму. Это «Спецтранс», попросивший за свои услуги всего 11,9 млн рублей. Теперь подрядчику предстоит в срок до 31 октября 2018 года повалить 110 деревьев, разделать их и вывезти строительный мусор. Кроме того, потребуется засыпать овраг и уплотнить грунт вибрационными катками.

Компания «Спецтранс» основана в Самаре в 2015 году и занимается грузоперевозками. Директор и владелец — Константин Шайтанов.

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