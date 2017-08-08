Сергей Пономарёв: «Стадион сам по себе очень объемный и является сооружением уникальным».

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«Строительство идёт по графику, были корректировки, потому что несколько раз менялся проект. Мы завершили сборку купола, установили последний 96-й элемент. Крыша стадиона состоит из 32 консолей, каждая из которых состоит, в свою очередь, из трех частей. Технология установки у нас уже хорошо отработана. Стадион сам по себе очень объемный и является сооружением уникальным. В частности крыша выполнена из большого количества металлоконструкций, много сварочных работ. Все блоки создаются на земле из металлических труб большого диаметра, а затем эти блоки поднимаются и устанавливаются наверху. Вот мы закрыли последнюю отметку на куполе. Впереди новый этап строительства. Купол будет обвязываться и готовиться к раскружаливанию. Это займет приблизительно 20-25 дней: рабочие будут убирать временные конструкции и вводить в работу уже собранные элементы. Параллельно будут сданы все площади на поле, чтобы можно было заниматься подготовкой к засеванию или устройству газона. Внутри стадиона идет работа на всех этажах. Идут отделочные работы, прокладываются коммуникации, гидравлика и вентиляция. Работаем над внутренней частью системы отопления. Также ведется благоустройство территории вокруг стадиона, в некоторых местах уже положили асфальт. На стройке трудятся 2400 человек и 156 спецмашин. Сейчас мы убираем часть кранов с большой грузоподъемностью — они уже здесь не нужны».