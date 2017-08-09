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Новости /  Экономика /  Строительство  

Самарцы смогут переезжать из ветхого жилья в новое вместе с соседями

9 августа 2017 13:59
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Самарцы смогут переезжать из ветхого жилья в новое вместе с соседями
Для жителей из аварийных домов в этом году планируют выкупить 520 квартир.

В Самаре планируют  изменить подход  к расселению граждан из ветхого и авариного жилья.  В ближайшие пять лет  горожан будут расселять домами. Об этом 63.ru сообщил руководитель управления развития территории департамента градостроительства Андрей Урюпин. Разработка программы  по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья  на следующие пять лет начнется в октябре.
-Первые территорий, которые планируют расселить таким образом, находятся на улицах Степана-Разина, Учебном переулке (рядом с телецентром - прим. 63.ru) и на улице Вольской, который находятся в районе Безымянского рынка. Все эти дома двухэтажные и построены давно, - уточнил Андрей Урюпин.

Таким образом самарцы смогут переезажть в новые дома вместе со старыми соседями. Сейчас жители аварийных домов разъезжаются по разным районам, где им предоставляют равноценное жилье.
По его словам, в этом году для жителей из аварийных домов в 2017 году планируют выкупить 520 квартир. Из них 281 квартиру уже сдали. Так департамент градостроительства планирует расселить часть людей, которые стоят в очереди с 2011 года.

Как ранее 63.ru рассказывал депутат Владимир Кошелев, для реализации такого проекта нужно, чтобы городская власть сформировала план. В нем должны быть указаны адреса, где располагается квартал с ветхим жильем. Затем его цельно будут признавать ветхим, а людей будут переселять в один новый дом. Площадка из-под старого здания будет высвобождаться, ее выставят на торги и продадут инвесторам.
Напомним, что в Самаре программа по расселению ветхого жилья  на 2011–2017 годы финиширует в сентябре.

Всего же в регионе на реализацию мероприятий из областного бюджета в этом году выделили 1 миллиард 800 миллионов рублей.Общая стоимость программы составляет 11 млрд рублей.

При этом за шесть лет реализации проекта должны ликвидировать 343 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда и переселить почти 20 тысяч человек.
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