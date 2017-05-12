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Новости /  Экономика /  Строительство  

Самарское правительство ищет деньги на строительство Фрунзенского моста

12 мая 2017 13:00
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Самарское правительство ищет деньги на строительство Фрунзенского моста
Для работ на этот год подрядчик не обеспечен средствами полностью.

Как сообщил на своей пресс-конференции губернатор Николай Меркушкин, для работ на этот год подрядчик не обеспечен средствами полностью, поэтому областные власти ищут новые источники финансирования.

«ФедералПресс» напоминает, что в начале марта рабочие начали сборку пролетных строений Фрунзенского моста.

Конструкция будет включать в себя три части: центральная (между русловыми опорами №2 и №7) и две боковые. Протяженность центрального сегмента составит 596,5 м, в настоящее время строители собирают первую из 12 секций центральной части пролетного строения, её длина составит 88,5 метров, масса – более 1 тыс. тонн

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