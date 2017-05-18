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Новости /  Экономика /  Строительство  

Самарский «Стройцентр» так и не предоставил дольщикам квартиры

18 мая 2017 12:05
134
Самарский «Стройцентр» так и не предоставил дольщикам квартиры
Строительство там не началось якобы из-за ремонта Московского шоссе.

В Самаре компания «Стройцентр» продала компенсационный участок, не предоставив квартир обманутым дольщикам.

Строительство там не началось якобы из-за ремонта Московского шоссе.  Представители компании тем не менее заявили, что готовы уже в этом году предоставить дольщикам участки земли в будущем котеджном поселке около ТЦ «Амбар».

«Мы готовы предоставить участки земли в соответствии с внесенной дольщиками суммой, а также выплатить остаток суммы деньгами, чтобы людям было на что начать строительство. Тем, кто не хочет, мы предлагает квартиры в доме, который собираемся построить на ул. Уральской», – приводит слова одного из них «Волга-Ньюс».

Члены межведомственной комиссии обязали компанию «СтройЦентр» до 15 июняподготовить план мероприятий и согласовать его с дольщиками.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что министерство строительства Самарской области сформировало дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков.
Согласно информации, в перечень проблемных объектов региона включены 50 домов, по 38-ми из них ситуация урегулирована и привлечены новые инвесторы-застройщики.
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