Самарская область входит в тройку лидеров по ПФО по объему ввода в эксплуатацию жилых домов

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Напомним, плановое годовое задание по вводу жилья в эксплуатацию в Самарской области на 2018 год - 1917,0 тыс. кв. м, что составляет 106,5% по отношению к объему фактически введенного в эксплуатацию жилья за 2017 год. В своем Послании депутатам Самарскойгубернской думы и жителям области Глава регионаотмечал: «Сегодня нужно выходить на совершенно иные масштабы строительства как в сфере создания социальных и инфраструктурных объектов, так и в сфере жилищного строительства. Президент говорит об увеличении объемов жилищного строительства с нынешних 80 млн. кв. метров в год до 120 млн. кв. метров в 2025 году. Мы в Самарской области должны подготовить предложения, проекты, технико-экономическое обоснование, ресурсную базу для реализации программ строительства жилья исходя из показателя 2,7 млн. кв. метров в год».Аналитики рассмотрели основные показатели строительной отрасли Самарского региона,такие как объем работ и услуг по виду деятельности «строительство» и ряд других. По численности населения на 01.01.2018 Самарская область находится на 4 месте послеРеспублики Башкортостан, Республики Татарстан и Нижегородской области. На 1 января 2018 года на территории Самарской области проживало 3 193 514 человек (10,81 % от общей численности на территории ПФО).За девять месяцев 2018 года в регионе было введено в эксплуатацию 1015 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 10,62% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом.По объему ввода за указанный период Самарская область стабильно находится в тройке лидеров наряду с Республикой Татарстан (1 727,19 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 18,07% от общего объема ввода по ПФО) и Республикой Башкортостан (1396,28 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 14,61 % от общего объема ввода по ПФО). В период с января по сентябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в Самарской области введено на 94,6 тыс. кв. м жилья больше. Это по-прежнему лучшийпоказатель в ПФО.При подготовке аналитической записки отдел мониторинга жилья и информирования граждан опирался на информацию, размещенную на сайте Федеральной службы государственной статистики и сайтах территориальной службы государственной статистики субъектов ПФО, передает пресс-служба облправительства.