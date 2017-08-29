Самарская область сохраняет лидерство по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилых домов
29 августа 2017 16:42
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Изменение объемов работ и услуг, выполненных в январе-июле 2017 года к аналогичному периоду прошлого года (январь-июль 2016 года), в целом по ПФО носит положительный характер и составляет 31 333,2 млн.руб. По Самарской области положительная динамика составила величину, равную 23 934,3 млн.рублей. Это – лучший показатель по ПФО.
На конец июля 2017 года Самарская область продолжает сохранять лидерство по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилых домов по отношению к аналогичному периоду прошлого года (январь-июль 2016 года). Этот показатель составил 79,00 тыс.кв.м общей площади.
В январе-июле 2017 года в регионе было введено в эксплуатацию 656,1 тыс. кв.м. общей площади жилых домов, что составляет 9,33% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом. По объему ввода за указанный период Самарская область находится на третьем месте после Республики Башкортостан (1321,5 тыс.кв.м общей площади жилых домов, что составило 18,79% от общего объема ввода по ПФО) и Республики Татарстан (1219,4 тыс.кв.м общей площади жилых домов, что составило 17,33% от общего объема ввода по ПФО).
Анализ открытых статистических источников показывает, что в период с января по июль 2017 года Самарская область находилась на третьем месте по объему выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» – 86 382,4 млн.руб. (15,47 % от объема работ по ПФО в целом). В тройке лидеров вместе с Самарской областью Республика Татарстан (119 829,3 млн.руб. -21,45% и Республика Башкортостан (95 358,5 млн. рублей – 17,07%). сообщает пресс-служба облправительства.
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