Я нашел ошибку
Главные новости: 
В ходе открытого голосования Николай Хохлунов единогласно был избран новым председателем Самарской областной организации ветеранов.
В Самаре прошла внеочередная выборная конференция ветеранов
Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
В Самаре во время уличной драки 45-летний мужчина пырнул ножом в живот молодого человека
Предстоит еще многое сделать для восстановления памятника природы и благоустройства парковой зоны. В ближайшее время пройдут общественные слушания, на которых обсудят проект благоустройства Воронежских озер.
В Самаре прошла акция по реабилитации Воронежских озер
Он планировал его продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.
В Сызрани молодой человек, "в связи с тяжелым материальным положением", украл дорогой мотоцикл
В Самаре генеральный и технический директора ОАО «КБАС» пойдут под суд за уклонение от налогов
В Самаре генеральный и технический директора ОАО «КБАС» пойдут под суд за уклонение от налогов
Он посвящен памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева.
В Самаре все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу Samara Open - 2017
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В Шигонском районе молодой человек взял чужую автомашину «просто покататься» и бросил её на окраине села
В Индианаполисе (США) завершилось первенство мира по плаванию. В нем принимали участие более 600 спортсменов (девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет) из 93 стран.
Новокуйбышевская спортсменка стала двукратным призером первенства мира по плаванию
сегодня  Вторник, 29 августа, 20:53
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 58.55
-0.6
EUR 69.85
0.15
Искать
Новости /  Экономика /  Строительство  

Самарская область сохраняет лидерство по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилых домов

29 августа 2017 16:42
101
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки провел анализ основных показателей строительной отрасли Самарской области за период январь-июль 2017 года.
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки провел анализ основных показателей строительной отрасли Самарской области за период январь-июль 2017 года.

Изменение объемов работ и услуг, выполненных в январе-июле 2017 года к аналогичному периоду прошлого года (январь-июль 2016 года), в целом по ПФО носит положительный характер и составляет 31 333,2 млн.руб. По Самарской области положительная динамика составила величину, равную 23 934,3 млн.рублей. Это – лучший показатель по ПФО.

На конец июля 2017 года Самарская область продолжает сохранять лидерство по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилых домов по отношению к аналогичному периоду прошлого года (январь-июль 2016 года). Этот показатель составил 79,00 тыс.кв.м общей площади.

В январе-июле 2017 года в регионе было введено в эксплуатацию 656,1 тыс. кв.м. общей площади жилых домов, что составляет 9,33% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом. По объему ввода за указанный период Самарская область находится на третьем месте после Республики Башкортостан (1321,5 тыс.кв.м общей площади жилых домов, что составило 18,79% от общего объема ввода по ПФО) и Республики Татарстан (1219,4 тыс.кв.м общей площади жилых домов, что составило 17,33% от общего объема ввода по ПФО).

Анализ открытых статистических источников показывает, что в период с января по июль 2017 года Самарская область находилась на третьем месте по объему выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» – 86 382,4 млн.руб. (15,47 % от объема работ по ПФО в целом). В тройке лидеров вместе с Самарской областью Республика Татарстан (119 829,3 млн.руб. -21,45% и Республика Башкортостан (95 358,5 млн. рублей – 17,07%). сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
29 августа 2017  13:41
В Самарской области достигнут прошлогодний рекордный уровень сбора зерновых
В Самарской области достигнут прошлогодний рекордный уровень сбора зерновых
В муниципальных районах сельхозпредприятия приступили к севу озимых культур. Экономика региона
146
25 августа 2017  23:54
Источники агентства не уточнили, на что будут направлены дополнительные расходы.
Bloomberg: Россия увеличит госрасходы на 100 млрд руб. в конце 2017 года, непосредственно перед выборами президента
Источники агентства не уточнили, на что будут направлены дополнительные расходы.  Экономика региона
376
25 августа 2017  23:52
Таким образом, центр постепенно завершает выпуск «Протона-М».
Центр имени Хруничева перейдет от производства «Протона-М» к выпуску ракет-носителей «Ангара»
Таким образом, центр постепенно завершает выпуск «Протона-М».  Экономика региона
217
Весь список
Финансы и Банки
29 августа 2017  17:08
Чтобы воспользоваться предложением, нужно открыть в Сбербанке расчётный счёт.
Сбербанк дарит малому бизнесу рекламную кампанию
 Чтобы воспользоваться предложением, нужно открыть в Сбербанке расчётный счёт.   Финансы и Банки
100
28 августа 2017  11:52
«Бизнес-проект» поможет предпринимателям модернизировать свое производство
«Бизнес-проект» поможет предпринимателям модернизировать свое производство
При положительном решении банк может выделить средства, составляющие до 80% от стоимости проекта. Финансы и Банки
178
25 августа 2017  11:20
Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости»
Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости»
Обновленный продукт появился в Сбербанке в апреле 2017 года. Финансы и Банки
206
Весь список
Строительство
29 августа 2017  16:42
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки провел анализ основных показателей строительной отрасли Самарской области за период январь-июль 2017 года.
Самарская область сохраняет лидерство по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилых домов
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки провел анализ основных показателей строительной отрасли Самарской области за период январь-июль 2017 года.   Строительство
100
22 августа 2017  12:48
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской Работы по плану завершатся в октябре.
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
Работы по плану завершатся в октябре. Строительство
274
11 августа 2017  20:23
Интернет-магазин elektrika.ua - лучшие цены на электротовары
Интернет-магазин elektrika.ua - лучшие цены на электротовары
 Современный человек очень слабо может представить свою жизнь без использования в быту различного рода электрической продукции. Строительство
121
Весь список

Новости

Преимущества домов из СИП панелей
24.08.2017
Преимущества домов из СИП панелей
 Все более популярными становятся дома из СИП панелей. Здесь есть масса...
Вес трубы: методики расчёта для стальной круглой заготовки
24.08.2017
Вес трубы: методики расчёта для стальной круглой заготовки
 Вес трубы — это показатель, который зависит от многих факторов. Не только...
Преимущества вибропрессованного метода изготовления бетонных изделий
14.08.2017
Преимущества вибропрессованного метода изготовления бетонных изделий
 Если вас интересуют  изделия из бетона , то завод вибропрессованных изделий Lateres...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
644
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
745
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1746
Весь список
Бизнес
16 августа 2017  19:14
Отчётные документы для командировочных
Отчётные документы для командировочных
 Когда человека отправляют в командировку, ему необходимо после приезда домой предоставить документы, которые подтверждают, что он заселялся в гостиницу и т.д. Бизнес
98
4 августа 2017  06:38
Локальные очистные сооружения для АЗС, автостоянок, моек
 Локальные системы очистки отличаются стоимостью, конструкцией, материалом и размерами. Такие сооружения необходимы на автостоянках и заправочных станциях. Бизнес
145
3 августа 2017  13:49
В Самарской области приобрели патент 3130 индивидуальных предпринимателей Треть из них ведут бизнес в Самаре.
В Самарской области приобрели патент 3130 индивидуальных предпринимателей
Треть из них ведут бизнес в Самаре. Бизнес
394
Весь список


Новости компаний
29 августа 2017  19:18
Обслуживание станций биологической очистки - компания
Обслуживание станций биологической очистки - компания "Эко Пульс"
 Достаточно важной и востребованной услугой является качественное  обслуживание очистных сооружений . Компания Eco Pulse всегда с радостью поможет всем, кого... Новости компаний
23
29 августа 2017  12:05
Бывшего директора «АвтоВАЗагрегата» пытаются привлечь к субсидиарной ответственности
Бывшего директора «АвтоВАЗагрегата» пытаются привлечь к субсидиарной ответственности
Заявление уже появилось в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Новости компаний
168
29 августа 2017  11:58
«Солидарность» не простила кредиты птицефабрике-банкроту
«Солидарность» не простила кредиты птицефабрике-банкроту
«Тольяттинская птицефабрика» проиграла иск в арбитражном суде Самарской области. Новости компаний
202
25 августа 2017  13:22
На АвтоВАЗе рассказали о поддержке персонала в связи с сокращением производства
На АвтоВАЗе рассказали о поддержке персонала в связи с сокращением производства
Ситуация на рынке труда Тольятти, несмотря на некоторое улучшение, остается крайне напряженной. Новости компаний
210
Весь список
IT и Коммуникации
3 августа 2017  17:25
Товары для одностраничников оптом
Товары для одностраничников оптом
 Одностраничный сайт создаётся в основном для коммерческих целей. Это даёт возможность продать какие-то товары. Но, для того, чтобы их продать, их сначала нужно... IT и Коммуникации
121
31 июля 2017  16:49
Сервера для компьютерных игр
Сервера для компьютерных игр
 Компьютерные игры пользуются большой популярностью среди большого количества людей. Многие любят играть и тратят на это большое количество своего времени.  IT и Коммуникации
134
12 июля 2017  15:45
Преимущества промокодов
Преимущества промокодов
 В большинстве достойных компаний есть не только собственные магазины, но и достойные внимания интернет-площадки. Все дело в том, что именно в онлайн сервисах... IT и Коммуникации
157
Весь список
Транспорт
29 августа 2017  12:52
С 1 сентября расписание самарских электричек изменится
С 1 сентября расписание самарских электричек изменится
Новое расписание составила «Самарская пригородная пассажирская компания». Транспорт
172
28 августа 2017  14:00
В Самаре завершили укладку асфальта на пересечении Волжского и Московского шоссе
В Самаре завершили укладку асфальта на пересечении Волжского и Московского шоссе
Хоть дорога не открыта, водители уже пытаются по ней объехать пробку. Транспорт
637
25 августа 2017  12:32
В Самаре временно изменили 6 автобусных маршрутов Из-за ремонта теплосетей частично перекрыли Алма-Атинскую.
В Самаре временно изменили 6 автобусных маршрутов
Из-за ремонта теплосетей частично перекрыли Алма-Атинскую. Транспорт
228
24 августа 2017  11:40
В Самаре строительству трамвайной линии до «Самара-Арены» мешает магазин стройматериалов 15 сентября его снесут.
В Самаре строительству трамвайной линии до «Самара-Арены» мешает магазин стройматериалов
15 сентября его снесут. Транспорт
1680
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
576
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
508
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7305
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1497
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5930
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1907
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
650
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2295
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2100
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1739
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1901
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6091
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошла акция по реабилитации Воронежских озер
В Самаре все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу Samara Open - 2017
В СОУНБ презентуют сборник «Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки»
Весь список
Популярное
за сегодня

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

1110

Таможня раскрыла крупнейшую сеть поставки санкционного продовольствия

1088

В Красноярском районе ВАЗ-21120 въехал в фуру «MAN», его отбросило на "встречку", где он столкнулся с «Ford Fiesta»

981
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

5557

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

2006

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1897
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда