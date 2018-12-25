Самарская область по итогам 11 месяцев остается в тройке лидеров по ПФО по объему ввода в эксплуатацию жилых домов

147

В записке рассмотрены основные показатели строительной отрасли Самарского региона, такие как объем работ и услуг по виду деятельности «строительство» и ряд других. По численности населения на 1 января 2018 года Самарская область находилась на 4 месте после Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Нижегородской области. На 1 января 2018 года на территории Самарской области проживало 3 193 514 человек (10,81 % от общей численности на территории ПФО).За одиннадцать месяцев 2018 года в регионе было введено в эксплуатацию 1321,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 10,66% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом (12 397,23 тыс. кв. м).По объему ввода за указанный период Самарская область стабильно находится в тройке лидеров наряду с Республикой Татарстан (2088,09 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 17,84% от общего объема ввода по ПФО) и Республикой Башкортостан (1860,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 15,01 % от общего объема ввода по ПФО).В период с января по ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в Самарской области введено на 60,7 тыс. кв. м жилья больше. В это же время по Приволжскому федеральному округу в целом динамика данного показателя носила отрицательный характер и составила -61,61 тыс. кв. м.По объему выполненных работ по виду деятельности «строительство» Самарская область находится на втором месте в ПФО с показателем 127 098 млн. рублей (15,36%). Впереди толькоРеспублика Башкортостан с 154699,5 млн. рублей (18,7%).При подготовке аналитической записки отдел мониторинга жилья и информирования граждан опирался на информацию, размещенную на сайте Федеральной службы государственной статистики и сайтах территориальной службы государственной статистики субъектов ПФО, передает пресс-служба облправительства.