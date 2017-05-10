Самарская область - лидер программы «Жилье для российской семьи»

114

Федеральная программа «Жилье для российской семьи» была запущена в мае 2014 года. Программа нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам. Такая возможность предоставлялась участниками программы за счет выгодной цены – 35 000 рублей заквадратный метр жилья с чистовой отделкой.Руководитель управления развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры министерства строительства Самарской области Оксана Быстрова: «Сравнивая абсолютные цифры, характеризующие ход реализации программы, мы видим, что Самарская область по количеству построенных квадратных метров является безусловным лидером: поофициальным данным на 1 апреля 2017 года в регионе построено в рамках программы 126 179 кв.м жилья с чистовой отделкой. На втором месте – Томская область – 111 479 кв.м. Замыкает список из 35 регионов – участников программы с показателем 714 кв.м. Кировская область. Общее количество построенных в рамках программы «Жилье для российской семьи» квадратных метров по всей России составляет 1 064 577».«По официальным данным по количеству участников Самарский регион - безусловный лидер с показателем 9 355 человек», - отмечает заместителя исполнительного директора СОФЖИ Наталья Вячеславовна Ладова.Программа ЖРС действует до конца 2017 года, сообщает пресс-служба облправительства.