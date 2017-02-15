СОФЖИ: По вводу в эксплуатацию жилых домов Самарская область находится на третьем месте в ПФО
15 февраля 2017 14:53
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В период с января по декабрь 2016 года в регионе было введено в эксплуатацию 1 874,7 тыс. кв.м. общей площади жилых домов. По данному показателю Самарская область находится на третьем месте в ПФО.
Анализ открытых статистических источников показывает, что по итогам 2016 года Самарская область находится на 3-м месте по объему выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» – 156 660,5 млн. руб. или 13,19% от общего объема по ПФО в целом. На первом месте по данному показателю – Республика Татарстан (286 567,8 млн. руб. – 24,13%), на втором - Республика Башкортостан (190 946,9 млн. руб. – 16,08%).
В расчете на 1 человека с января по декабрь 2016 года в регионе было введено 0,58 кв.м общей площади жилых домов, что на 0,11 кв.м. меньше аналогичного периода прошлого года. По ПФО в целом за указанный период введено в эксплуатацию 0,54 кв.м общей жилой площади жилых домов в пересчете на одного человека постоянного проживающего населения, сообщает пресс-служба СОФЖИ.
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