С декабря в Самарской области разрешение на строительство можно получить в МФЦ
6 декабря 2017 09:34
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По поручению врио губернатора Дмитрия Азарова между ГКУ «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» и министерством строительства региона заключено соглашение о взаимодействии.
Документ предусматривает работу с документами по выдаче разрешений на строительство и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства через многофункциональные центры. С 1 декабря МФЦ осуществляют прием заявлений и документов, необходимых для предоставления госуслуги, а также доставку документов в Минстрой.
По мнению директора УМФЦ Павла Синева, подписанное соглашение призвано значительно упростить процедуру для заявителей: «Услугу можно будет получить с минимальными временными затратами. Обращение через МФЦ удобно тем, что месторасположение и график работы центров отличается большей доступностью, и все вопросы можно решить в одном окне».
Эта работа ведется в рамках задачи, поставленной главой региона, по снижению административных барьеров для предпринимателей, пишет "Волжская Коммуна".
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