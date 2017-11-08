Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр
8 ноября 2017 12:51
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Правительство Самарской области выделило площадью 30 тысяч квадратных метров на улице Дальней под строительство вертолетного центра рядом со стадионом «Самара Арена».
Об этом говорится в распоряжении, подписанном врио главы региона Дмитрием Азаровым.
Участок будет передан на правах аренды обществу с ограниченной ответственностью «Аэросоюз-девелопмент». Ранее правительство Самарской области подписало с компанией инвестиционный меморандум в сфере реализации проекта по строительству в регионе сети вертолетных центров. Также компания будет заниматься организаций экскурсий с воздуха и аэротакси.
Ранее сообщалось, что рядом со стадионом «Самара Арена» построят вертолетную площадку площадью в 2,3 гектара, пишет ФедералПресс.
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