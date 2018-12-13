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Новости /  Экономика /  Строительство  

Противоаварийные работы на «Фабрике-кухне» идут полным ходом

13 декабря 2018 19:37
68
Об этом сообщает депутат госдумы от СО Александр Хинштейн.

"Противоаварийные работы на «Фабрике-кухне» идут полным ходом. До конца года весь тепловой контур будет закрыт. Повторения «ЧС» на объекте уже не допустим", - написал он в Твиттере. 


Фото:  Твиттер
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