Проект строительства второго моста через реку Сок вошел в Стратегию развития РФ

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Как пояснили в минтрансе области, первый мост через реку сот находится на границе с городским округом Самара и таак как проводится реконструкция Красноглинского шоссе с увеличением количества полос с 2 до 4, требуется строительство еще одного моста, расположенного параллельно с существующим. Два моста обеспечат необходимую пропускную способность потока транспорта.Предполагается строительство моста с двумя полосами движения (существующий мост также имеет две полосы движения). В 2014 году стоимость оценивалась в 1,338 млрд рублей. Протяженность реконструируемого участка составляла 2,04 км.План модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года был передан Дмитрию Медведеву. Его разрабатывали на основе Стратегии пространственного развития РФ для исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина. Этот документ должен быть утвержден до 1 октября 2018 года.По нему предполагается финансирование 690 крупных инфраструктурных проектов в течение шести лет на сумму около 7 трлн руб. Кроме второго моста через реку Сок в документ вошли еще 20 объектов, связанных с нашей областью.Так, в списке 6 объектов в области развития жд сообщения и объекты, связанные с автомобильными дорогами:- Продолжение модернизации трассы М-5 «Урал» в пределах Самарской области- Постройка скоростной дороги «Европа – Западный Китай» Москва – Владимир – Саранск – Уляновск – Самара – Оренбург – Акбулак – гр. с Казахстаном.-Строительство скоростной дороги Набережные Челны – Саратов – Волгоград – Ростов-на-Дону. В этом проекте предполагается строительство ответвления на Самару- Реконструкция участка федеральной дороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с р.Казахстан на территории Самарской и Оренбургской областей.- Строительство скоростного автодорожного коридора «Волжская рокада»- Реконструкция трассы Казань – Самара с присвоением статуса скоростной автомобильной магистралиВ списке также строительство моста через Волгу возле села Климовка, строительство Фрунзенского моста.Также в списке есть проекты по формированию узлового грузового мультимодального логистического центра на базе аэропорта «Курумоч».Правительство Самарской области направило заявку на включение в данный документ еще семи объектов магистральной инфраструктуры. Среди них:- Проект реконструкции дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Волжском районе и Новокуйбышевске- Реконструкция дороги Тольятти – Ягодное- Строительство проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города и реконструкция участка магистрали «Центральной»- Реконструкция моста через реку Самару на 24-ом километре Обводной автодороги Самары возле Алексеевки.По этим и другим объектам решение еще не принято.Фото: samarskie-voditeli.ru