Подрядчиком первого этапа строительства нового Дворца спорта в Самаре станет «Волгатрансстрой - 9»
18 октября 2018 17:56
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Подрядчиком первого этапа строительства нового Дворца спорта в Самаре станет «Волгатрансстрой - 9». Эта компания уже работала с несколькими объектами в Самаре: достраивала станцию метро «Алабинская», а также возвела грузовой терминал в аэропорту «Курумоч».
Подрядчик получит 779 миллионов рублей из бюджета Самарской области. Эти деньги пойдут на возведение подпорных стен со сваями, обустройство котлована и инженерных сетей. Работы должны завершиться до конца 2019 года, передает trkterra.ru.
Фото: Самарская газета
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