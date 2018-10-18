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Новости /  Экономика /  Строительство  

Подрядчиком первого этапа строительства нового Дворца спорта в Самаре станет «Волгатрансстрой - 9»

18 октября 2018 17:56
85
Подрядчик получит 779 миллионов рублей из бюджета Самарской области.
Подрядчиком первого этапа строительства нового Дворца спорта в Самаре станет «Волгатрансстрой - 9»

Подрядчиком первого этапа строительства нового Дворца спорта в Самаре станет «Волгатрансстрой - 9». Эта компания уже работала с несколькими объектами в Самаре: достраивала станцию метро «Алабинская», а также возвела грузовой терминал в аэропорту «Курумоч».

Подрядчик получит 779 миллионов рублей из бюджета Самарской области. Эти деньги пойдут на возведение подпорных стен со сваями, обустройство котлована и инженерных сетей. Работы должны завершиться до конца 2019 года, передает trkterra.ru. 


Фото: Самарская газета


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