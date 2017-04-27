Первая в Самаре пятизвездочная гостиница (отель Lotte) готова почти на 50%

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Общая площадь застройки составляет 6,4 тыс. кв. м. Здание будет переменной этажности - 15-16 этажей.Чтобы не загружать центральные улицы исторического центра Самары машинами и создать максимально комфортные условия для гостей города, проектом гостиницы предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 96 мест (11 метров ниже уровня земли). Здесь уже завершены монолитные бетонные работы.Также выполнены работы по возведению четырех этажей с индивидуальными планировочными решениями – общественные, развлекательные пространства. И десяти этажей с типовыми планировками под гостиничные номера. Осталось построить один этаж.Ведутся подготовительные работы по утеплению и отделке фасада, стартовали работы по монтажу оконных конструкций и витражей. Генподрядчик приступил к производству работ по инженерии и внутренней отделке помещений. Дизайн-проект по оформлению внутренних помещений разрабатывает итальянская компания BERTONE. Несколько пилотных номеров будут презентованы уже в июне.Номерной фонд гостиницы предусматривает 191 номер, разной классификации: «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский». На каждом этаже предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями.Первая в Самаре пятизвездочная гостиница будет располагать несколькими конференц – залами, современным SPA–комплексом, ресторанами, банками и торговыми помещениями.Строительство ведется круглосуточно, четко в соответствии с установленным планом – графиком, согласно которому гостиницу введут в эксплуатацию в конце 2017 года. Сейчас на объекте работает от 140 до 220 человек.По словам директора подрядной организации Юрия Михайловича Рылкина, основные бетонные работы выходят на финишную прямую: устройство железобетонных конструкций выполнено на 80-95%. А общая стадия строительства достигла почти 50%, сообщает пресс-служба облправительства.Фото Анар Мовсумов