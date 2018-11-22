ПОСКО не смогло ввести в эксплуатацию секции ЖК «Париж»
22 ноября 2018 14:28
84
Ввести секции 4 и 5 планировали в апреле 2018.
Но ни тогда, ни сейчас получить документы «ПОСКО» так и не удалось.
Об этом сообщил врио заместителя председателя Правительства - министра строительства Самарской области Александр Баландин, передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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