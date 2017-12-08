От муниципалитетов Самарской области потребовали выполнить плановые задания по вводу жилья
8 декабря 2017 12:50
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Сегодня, 8 декабря, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл рабочее совещание, посвящённое вопросам выполнения плановых показателей по вводу жилья в эксплуатацию муниципальными образованиями Самарской области в 2017 году.
По оперативным данным, по состоянию на 7 декабря в эксплуатацию введено более 1271 тыс. кв. м. жилья.
На сегодняшний день наибольших результатов в выполнении плана по вводу жилья достигли: м.р. Борский (175,5% от плана), м.р. Красноармейский (162,6%), м.р. Хворостянский (119%), г.о. Похвистнево (125%), г.о. Отрадный (105,1%), г.о. Чапаевск (103,2%). В то же время наблюдается отставание в муниципальных районах Алексеевский и Пестравский, городских округах Самара и Тольятти.
Участвовавшим в совещании руководителям муниципальных образований, имеющим низкие показатели выполнения планового задания, поручено активизировать работу и обеспечить своевременный ввод объектов жилищного строительства в соответствии с утвержденными графиками. Они пообещали, что плановые показатели по вводу будут достигнуты. Опасение вызывает ситуация в городском округе Тольятти, где есть некоторые проблемы с реализацией уже сданного в эксплуатацию жилья, в связи с чем застройщики перенесли сроки ввода отдельных объектов на 2018 год, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com.
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