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Новости /  Экономика /  Строительство  

Осуществлен третий этап надвижки пролётного строения Фрунзенского моста в Самаре

8 августа 2017 12:42
347
Осуществлен третий этап надвижки пролётного строения Фрунзенского моста в Самаре
Параллельно ведутся работы над развязкой левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную.

Подрядная организация по строительству мостового перехода «Фрунзенский» - АО «Стройтрансгаз»  - осуществила третий этап надвижки центральной части пролетного строения Фрунзенского моста через реку Самару
Параллельно ведутся работы над развязкой левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную.

За прошедший месяц первые две секции, смещенные в пролет ранее, были смонтированы с третьей. Накануне четыре домкрата сдвинули металлоконструкцию общей длиной 220,5 м и весом 2 976 тн в сторону правого берега еще на 28,5 м.
В настоящий момент на освободившемся стапеле (специально оборудованной площадке) строители производят укрупнительную сборку металлоконструкций четвертой секции. По мере готовности собранная секция также будет смещена в акваторию реки. Следующий этап надвижки планируется на конец августа, сообщает пресс-служба облправительства.

«Во время данного технологического процесса важна высокая точность. Она достигается благодаря геодезическому контролю планово-высотного положения с нескольких точек надвигаемых металлоконструкций пролетного строения», – рассказал эксперт группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» Руслан Мансумов.

В соответствии с проектом пролетное строение моста через реку Самару будет состоять из трех частей. Центральный сегмент общей длиной 596,5 м  по завершению работ по надвижке займёт своё проектное положение между русловыми опорами №2 (правый берег) и №7 (левый берег).
Продолжается возведение двух русловых опор в акватории реки. На опоре №3 строители выполняют подготовительные работы перед укладкой бетона, параллельно ведется устройство шпунтового ограждения на опоре №4. Весь Фрунзенский мост через реку Самару будет опираться на восемь опор, шесть из которых уже возведены. 

Параллельно ведутся работы над развязкой левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную, где строители возводят опоры путепровода на съезде С-3. 



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