Около «Ладьи» разрешили построить высотный ЖК "Парус"
14 ноября 2017 17:28
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Через месяц на территории силикатного завода начнётся строительство высотного ЖК «Парус». Эксперты опасаются, что здание перекроет вид на Жигулёвские ворота и лишит местных жителей продолжения набережной, сообщает «Другой город».
Комплекс будет расположен в 85 метрах от береговой линии, в границах улиц Мусоргского и Кузбасской (на месте бывшего силикатного завода). Здесь будет детская площадка, отдельный паркинг и своя набережная. Застройкой территории будет заниматься УК «Альянс Менеджмент».
карта
На прошлой неделе застройщик получил разрешение на возведение высотки на берегу Волги. О получении разрешения на строительство сообщила руководитель Поволжского подразделения ОАО «Российский аукционный дом» Мария Иванова.
- На прошлой неделе ЖК «Парус» получил разрешение на строительство. В скором времени должны открыть продажи. Однако, есть информация, что откроют только закрытые продажи. То есть только тем покупателям, кто уже успел оценить объект, забронировал квартиру и оказался в листе ожидания. Люди говорят, что таких прозорливых – более двух сотен человек. Скорее всего, для всех продажи откроют не раньше февраля.
Главный недостаток проекта – это вид и размеры дома. Большая пластина, которая перекроет вид на Жигулёвские ворота на набережной и от «Ладьи». Плюс – новая церковь будет стоять на фоне этой пластины.
По мнению архитектора, ещё одной слабой стороной проекта является набережная, которую застройщик собирается продолжить от «Ладьи» дальше вдоль ЖК «Парус».
- Разработан маленький клочок земли вокруг дома – это территория для жильцов, а не для города. Этот кусочек почти перекрывает возможность решения там новой очереди набережной. В итоге, останется узкая полоска вдоль воды. Для города это будет потеря, для жильцов и застройщиков – приобретение. По сути, это можно назвать приватизацией общественного достояния – берега Волги.
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.
Фото: "Другой город"
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