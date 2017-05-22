Общественники подготовили обращение против застройки 109 квартала Самары высотками
22 мая 2017 09:57
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В понедельник, 22 мая, в Самаре пройдут повторные публичные слушания по успевшему стать скандальным проекту застройки 109 квартала (ул. Вилоновская, Самарская, Ульяновская, Садовая).
Напомним, компания "Трансгруз" намерена построить здесь семь 17-этажных жилых секций, а ранее уже возвела 33-этажную высотку.
Тогда экспертное сообщество и общественность выступили с критикой проекта. Было организовано объединенное заседание экспертного совета реготделения Союза архитекторов и общественного совета при управлении охраны памятников Самарской области, по итогам которого его участники рекомендовали переработать проект. Они указали на сверхнормативную плотность застройки, на необеспеченность социальной инфраструктурой, недостаточное количество парковочных мест. Эксперты также выразили сомнения по поводу обоснованности этажности и формы будущей застройки: 17-этажная непрерывная стена уничтожит историческую улицу и "задавит" всю окружающую застройку.
"Мы считаем, что принятие проекта планировки территории в существующей редакции недопустимо.Документ нуждается в переработке с учетом мнения жителей, экспертов и общегородских интересов. Необходимо снизить возможную плотность и высотность застройки до предельно допустимых в историческом центре, а также максимально сохранить уникальную историческую среду квартала", — в свою очередь, писали общественники в открытом письме.
Однако 9 ноября было опубликовано заключение администрации Ленинского района по результатам публичных слушаний, в котором главе городского округа было рекомендовано утвердить проект, так как 469 человек выступили в поддержку проекта, а против — лишь 249.
Власти Самары не стали следовать этой рекомендации и решили провести публичные слушания повторно и на этот раз уже в традиционной форме. Мероприятие пройдет в школе № 12 на ул. Красноармейская, 93А и начнется 17:00.
При этом на слушания вынесена документация в первоначальном виде, изменений, о необходимости которых говорили эксперты и жители, в ней обнаружить не удалось.
Как пишет Волга Ньюс, координационный совет общественного совета микрорайона № 4, на территории которого планируется строительство, подготовил обращение против проекта. Оно адресовано главам города и района, а также застройщику и участникам слушаний, где его и планируется огласить.
Общественники приводят все те же доводы о недопустимости уплотнительной застройки такого масштаба в историческом центре, отсутствии социальной инфраструктуры и ожидающем район транспортном коллапсе.
"Мы возражаем, потому что строительство безликих высотных зданий разрушает архитектурную среду центральной исторической части города, которая, являясь административным, культурным, туристическим центром, должна привлекать жителей города и его гостей своей архитектурой и местами для отдыха и работы, — говорится, в частности, в обращении. — Для этого необходимо строить здания средней этажности и архитектурной выразительности, а не распространять архитектуру "спальных" районов на центральную часть города. Мы возражаем, потому что разработанный проект планировки не предусматривает строительство объектов социально-культурной инфраструктуры. Строительство высотных зданий создает дополнительную нагрузку на существующие школы, поликлиники и прочие социальные учреждения Ленинского района, в которых в настоящее время уже сложилась критическая ситуация".
"Высотки элементарно перекроют солнце для расположенных рядом домов, это нарушает санитарные нормы, делится один из членов коорсовета. — А в школе № 6, к которой относится квартал, уже сейчас физически нет мест — в классах по 30 человек, а дети даже из вторых и третьих классов учатся в две смены. А ведь с 2025 г. все школы должны работать только в первую смену".
По словам собеседника, он не знает ни одного жителя микрорайона, выступившего в поддержку проекта.
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