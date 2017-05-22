Я нашел ошибку
Главные новости: 
АВТОВАЗ готовит «эксклюзивную» версию LADA XRAY
АВТОВАЗ готовит «эксклюзивную» версию LADA XRAY
В Приволжском районе опрокинулся автомобиль, пострадали 4-летняя девочка и женщина Водитель был лишен прав.
В Приволжском районе опрокинулся автомобиль, пострадали 4-летняя девочка и женщина
Житель Большечерниговского района сжег своего приятеля на газовой конфорке
Житель Большечерниговского района сжег своего приятеля на газовой конфорке
В Тольятти предлагают больше всего квартир по Самарской области
В Тольятти предлагают больше всего квартир по Самарской области
Юнармейцы ЦСКА/Самара стали победителями всероссийского полумарафона «ЗаБег»
Юнармейцы ЦСКА/Самара стали победителями всероссийского полумарафона ЗаБег
Жителя Саратовской области обвинили в убюийстве лося
Жителя Саратовской области обвинили в убийстве лося
Тольяттинцы стали призерами чемпионата России и «Надежд России»
Тольяттинцы стали призерами чемпионата России и «Надежд России»
Снести Дворец спорта в Самаре должны до конца лета
Снести Дворец спорта в Самаре должны до конца лета
сегодня  Понедельник, 22 мая, 13:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/05:
USD 57.16
-0.31
EUR 63.65
-0.35
Искать
Новости /  Экономика /  Строительство  

Общественники подготовили обращение против застройки 109 квартала Самары высотками

22 мая 2017 09:57
188
Общественники подготовили обращение против застройки 109 квартала Самары высотками
Ранее здесь уже возвели 33-этажную высотку.

В понедельник, 22 мая, в Самаре пройдут повторные публичные слушания по успевшему стать скандальным проекту застройки 109 квартала (ул. Вилоновская, Самарская, Ульяновская, Садовая).

Напомним, компания "Трансгруз" намерена построить здесь семь 17-этажных жилых секций, а ранее уже возвела 33-этажную высотку.

Тогда экспертное сообщество и общественность выступили с критикой проекта. Было организовано объединенное заседание экспертного совета реготделения Союза архитекторов и общественного совета при управлении охраны памятников Самарской области, по итогам которого его участники рекомендовали переработать проект. Они указали на сверхнормативную плотность застройки, на необеспеченность социальной инфраструктурой,  недостаточное количество парковочных мест. Эксперты также выразили сомнения по поводу обоснованности этажности и формы будущей застройки: 17-этажная непрерывная стена уничтожит историческую улицу и "задавит" всю окружающую застройку.

"Мы считаем, что принятие проекта планировки территории в существующей редакции недопустимо.Документ нуждается в переработке с учетом мнения жителей, экспертов и общегородских интересов. Необходимо снизить возможную плотность и высотность застройки до предельно допустимых в историческом центре, а также максимально сохранить уникальную историческую среду квартала", — в свою очередь, писали общественники в открытом письме.

Однако 9 ноября было опубликовано заключение администрации Ленинского района по результатам публичных слушаний, в котором главе городского округа было рекомендовано утвердить проект, так как 469 человек выступили в поддержку проекта, а против — лишь 249.

Власти Самары не стали следовать этой рекомендации и решили провести публичные слушания повторно и на этот раз уже в традиционной форме. Мероприятие пройдет в школе № 12 на ул. Красноармейская, 93А и начнется 17:00.

При этом на слушания вынесена документация в первоначальном виде, изменений, о необходимости которых говорили эксперты и жители, в ней обнаружить не удалось.

Как пишет Волга Ньюс, координационный совет общественного совета микрорайона № 4, на территории которого планируется строительство, подготовил обращение против проекта. Оно адресовано главам города и района, а также застройщику и участникам слушаний, где его и планируется огласить.

Общественники приводят все те же доводы о недопустимости уплотнительной застройки такого масштаба в историческом центре, отсутствии социальной инфраструктуры и ожидающем район транспортном коллапсе.

"Мы возражаем, потому что строительство безликих высотных зданий разрушает архитектурную среду центральной исторической части города, которая, являясь административным, культурным, туристическим центром, должна привлекать жителей города и его гостей своей архитектурой и местами для отдыха и работы, — говорится, в частности, в обращении. — Для этого необходимо строить здания средней этажности и архитектурной выразительности, а не распространять архитектуру "спальных" районов на центральную часть города. Мы возражаем, потому что разработанный проект планировки не предусматривает строительство объектов социально-культурной инфраструктуры. Строительство высотных зданий создает дополнительную нагрузку на существующие школы, поликлиники и прочие социальные учреждения Ленинского района, в которых в настоящее время уже сложилась критическая ситуация".

"Высотки элементарно перекроют солнце для расположенных рядом домов, это нарушает санитарные нормы,  делится один из членов коорсовета. — А в школе № 6, к которой относится квартал, уже сейчас физически нет мест — в классах по 30 человек, а дети даже из вторых и третьих классов учатся в две смены. А ведь с 2025 г. все школы должны работать только в первую смену".

По словам собеседника, он не знает ни одного жителя микрорайона, выступившего в поддержку проекта.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
22 мая 2017  11:21
Губернатор Самарской области за год заработал 4,28 млн рублей
Губернатор Самарской области за год заработал 4,28 млн рублей
Глава региона владеет только одним автомобилем - ЛАДА X-RAY. Экономика региона
93
19 мая 2017  15:14
В целях противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории Самарской области специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Самарской таможни регулярно проводят инспекционные мероприятия, мониторинг безопасности пищевой продукции.
В Самарской области ведется борьба с фальсифицированной молочной продукцией
В целях противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории Самарской области специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора... Экономика региона
231
18 мая 2017  13:12
В Самарской области хотят перейти на виртуальные кассы
В Самарской области хотят перейти на виртуальные кассы
Ситуацию обсудили на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связии губдумы. Экономика региона
227
Весь список
Финансы и Банки
19 мая 2017  17:26
Когда так хочется поймать рыбку
 Если вы заядлый любитель рыбалки, то уже давно, как только солнышко начало пригревать и дарить тепло, в вашей голове появились планы на ближайшие выходные. Финансы и Банки
46
19 мая 2017  16:05
Спортивный праздник для всей семьи стал доброй традицией Сбербанка, а сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В Самаре «Зеленый марафон» пройдет в шестой раз.
Сбербанк приглашает самарцев на «Зеленый марафон»
Спортивный праздник для всей семьи стал доброй традицией Сбербанка, а сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В... Финансы и Банки
256
18 мая 2017  16:17
На квартиры в новостройках минимальная ставка установлена на уровне 10,4%.
Упали ставки на ипотечные кредиты Сбербанка
На квартиры в новостройках минимальная ставка установлена на уровне 10,4%.  Финансы и Банки
232
Весь список
Строительство
22 мая 2017  13:19
В Тольятти предлагают больше всего квартир по Самарской области
В Тольятти предлагают больше всего квартир по Самарской области
Замыкают список Похвистнево и Октябрьск. Строительство
38
22 мая 2017  12:39
Снести Дворец спорта в Самаре должны до конца лета
Снести Дворец спорта в Самаре должны до конца лета
Подрядчика для проведения работ выберут 9 июня. Строительство
131
22 мая 2017  09:57
Общественники подготовили обращение против застройки 109 квартала Самары высотками
Общественники подготовили обращение против застройки 109 квартала Самары высотками
Ранее здесь уже возвели 33-этажную высотку. Строительство
187
Весь список

Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
273
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
452
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1333
Весь список
Бизнес
11 мая 2017  14:09
Покупка нерудных материалов
Покупка нерудных материалов
 Такие нерудные материалы, как песок и щебень постоянно пользуются спросом. Различные строительные подрядчики постоянно покупают эти материалы, потому что... Бизнес
84
10 мая 2017  17:41
Компания «Аи-Видео» - системы безопасности под ключ
Компания «Аи-Видео» - системы безопасности под ключ
 Чувствовать себя в безопасности, обеспечить безопасность своих родных и близких - вполне нормальное желание любого человека.  Бизнес
60
1 мая 2017  10:39
Фрачайзинг, как успешный бизнес
 У кого-то есть товары, технологии, торговые знаки или готовые схемы ведения дела, которые позволяют вести успешный бизнес. Этот кто-то — франчайзер, продавец... Бизнес
101
Весь список


Новости компаний
22 мая 2017  13:37
АВТОВАЗ готовит «эксклюзивную» версию LADA XRAY
АВТОВАЗ готовит «эксклюзивную» версию LADA XRAY
Цена автомобиля пока не названа. Новости компаний
4
22 мая 2017  11:29
Самарские распределительные сети расчистят 990 га просек линий электропередачи
Самарские распределительные сети расчистят 990 га просек линий электропередачи
Завершить работы планируется в сентябре. Новости компаний
97
8 мая 2017  16:07
Сельскохозяйственная техника от производителя
Сельскохозяйственная техника от производителя
 Те, кто занимается сельским хозяйством, хорошо понимают, что наличие качественной техники играет важную роль. Такую технику лучше всего покупать у надёжного... Новости компаний
97
2 мая 2017  13:14
АвтоВАЗ рассекретил дату выхода долгожданных моделей Lada
АвтоВАЗ рассекретил дату выхода долгожданных моделей Lada
Старт продаж универсалов запланирован на вторую половину 2017 года. Новости компаний
628
Весь список
IT и Коммуникации
19 мая 2017  17:45
Pedant-samara.ru - лучший сервис по ремонту iPhone
Pedant-samara.ru - лучший сервис по ремонту iPhone
 Техника компании Apple отличается высоким уровнем  надежности. Вот только со временем он а может ломаться и становится неработоспособной. Особенно это... IT и Коммуникации
60
11 мая 2017  14:12
Покупка смартфона Samsung Galaxy J5
Покупка смартфона Samsung Galaxy J5
 Когда возникает потребность в покупке телефона, возникает множество вопросов. Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, нужно определиться с моделью... IT и Коммуникации
86
8 мая 2017  16:02
Купить ISK Eve онлайн
Купить ISK Eve онлайн
 Различные онлайн игры набирают всё больше популярности среди геймеров. Каждый, кто увлечён подобными играми, понимает, что успеха игры, нужно учитывать... IT и Коммуникации
78
Весь список
Транспорт
21 мая 2017  14:57
С 1 июня меняется расписание электричек из Самары в Курумоч
С 1 июня меняется расписание электричек из Самары в Курумоч
  Транспорт
257
21 мая 2017  12:02
В Самарской области продолжается акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость»
В Самарской области продолжается акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость»
Мероприятие, в первую очередь, обращено к водителям и призывает их соблюдать скоростной режим. Транспорт
224
19 мая 2017  11:35
Авиакомпания UTair начала полеты по направлению Уфа – Самара
Авиакомпания UTair начала полеты по направлению Уфа – Самара
Рейсы осуществляются с понедельника по субботу. Транспорт
235
18 мая 2017  10:06
В центре Самары из-за марафонского забега ограничат движение
В центре Самары из-за марафонского забега ограничат движение
Будет перекрыт ряд дорог. Транспорт
283
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
211
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
577
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1242
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1381
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1562
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2850
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1516
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1152
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
677
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1052
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2310
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3308
Весь список

Мероприятия
В Самаре на площади у музея Алабина прошел музыкальный флешмоб
В СЮИ проходят двухдневные военно-полевые сборы среди старшеклассников Самары
В Самаре прошел областной слет старших пионервожатых
Весь список
Популярное
за сегодня

Чем для «МегаФона» обернется крупнейшая авария в его истории

394

С 22 мая будет изменена схема движения автомобилей на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская

340

Для ряда потребителей в Самаре приостановят горячее водоснабжение

286
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6665

Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

3228

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2335
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Соложенкин Сергей Валентинович

Богомолов Евгений Николаевич

Поролло Николай Алексеевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда