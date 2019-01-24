Началось строительство детской поликлиники на базе Сызранской горбольницы №1

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В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы» начаты строительно-монтажные работы на объекте «Детская поликлиника на 150 посещений ГБУЗ Самарской области «Сызранская городская больница №1». На 2019 год на эти мероприятия предусмотрено 256 123,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета в объеме 166 480,0 тыс. руб.Заказчиком-застройщиком является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства». Проектная документация была разработана ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» в 2016 году. Разрешение на строительство поликлиники выдано министерством строительства Самарской области в 2018 году.Запроектированная детская поликлиника на 150 посещений в смену на базе ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №1» предназначена для обслуживания детей от 0 до 18 лет. Здание трехэтажное с цокольным этажом и техподпольем.По результатам электронного аукциона была определена организация на выполнение строительно-монтажных работ – общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Волга» (ООО ПСК «Волга»). Срок выполнения строительно-монтажных работ — декабрь 2019 года. передает пресс-служба облправительства.