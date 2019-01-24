Началось строительство детской поликлиники на базе Сызранской горбольницы №1
24 января 2019 14:14
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Заказчиком-застройщиком является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства». Проектная документация была разработана ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» в 2016 году. Разрешение на строительство поликлиники выдано министерством строительства Самарской области в 2018 году.
Запроектированная детская поликлиника на 150 посещений в смену на базе ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №1» предназначена для обслуживания детей от 0 до 18 лет. Здание трехэтажное с цокольным этажом и техподпольем.
По результатам электронного аукциона была определена организация на выполнение строительно-монтажных работ – общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Волга» (ООО ПСК «Волга»). Срок выполнения строительно-монтажных работ — декабрь 2019 года. передает пресс-служба облправительства.
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