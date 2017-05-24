Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выставка знакомит с истоками русской культуры и славянской письменности, с создателями первого алфавита, первой славянской азбуки «кириллицы» - великими греческими просветителями Кириллом и Мефодием.
В музее Алабина открылась выставка «История славянской письменности»
Российские семьи оценивают доход, необходимый им для «нормальной жизни», в 83,6 тысяч рублей, говорится в исследовании «Ромир».
Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума
При этом, по информации Росстата, средняя зарплата в 2016 году по всем отраслям экономики в России составила 36 746 руб.
Самые высокие зарплаты в России в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной, сообщает Росстат
В течение 38 лет машина хранилась в специальном помещении при постоянной температуре 18 градусов тепла.
В Тольятти выставили на продажу ВАЗ-2103 за 3,5 миллиона рублей
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении ООО «КонтейнерРемСтрой» за слив фенола в почву
Исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов показал участникам выездного заседания первый в Самарской области арендный дом и один из проблемных объектов «обманутых дольщиков» (компания «Монтэк»), который достраивает Фонд.
На стройплощадках объектов СОФЖИ прошло выездное заседание общественного совета минстроя
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров.
В Самаре продолжается ремонт дорог
Очевидцы рассказали, что пострадавшая лежала на газоне под окнами дома и ворочалась из стороны в сторону. От помощи отказывалась, прогоняла всех от себя.
В Самаре на улице Аэродромной с крыши пятиэтажки упала молодая лысая женщина без одежды
сегодня  Четверг, 25 мая, 00:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/05:
USD 56.27
-0.29
EUR 62.92
-0.7
Искать
Новости /  Экономика /  Строительство  

На стройплощадках объектов СОФЖИ прошло выездное заседание общественного совета минстроя

24 мая 2017 20:03
127
Исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов показал участникам выездного заседания первый в Самарской области арендный дом и один из проблемных объектов «обманутых дольщиков» (компания «Монтэк»), который достраивает Фонд.
24 мая 2017 года на строительных площадках объектов СОФЖИ, расположенных на Заводском шоссе областного центра, прошло выездное заседание общественного совета при министерстве строительства. К членам общественного совета присоединились депутаты самарской Губернской думы. Исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов показал участникам выездного заседания первый в Самарской области арендный дом и один из проблемных объектов «обманутых дольщиков» (компания «Монтэк»), который достраивает Фонд.

Первый арендный дом - это шестнадцатиэтажное односекционное здание с одно-и двухкомнатными квартирами с чистовой отделкой и мебелью по адресу: г. Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, 61. Жить здесь будут на условиях льготной аренды работники одного из крупнейших оборонных предприятий региона – ПАО «КУЗНЕЦОВ». В доме предусмотрены помещения под прачечную, колясочную и встроенный детский сад.

Дом практически готов к вводу в эксплуатацию: сейчас внутри завершаются работы по сборке мебели.

Участников выездного заседания интересовали, прежде всего, вопросы финансирования строительства подобных объектов, а также механизм их дальнейшей эксплуатации. Как подчеркнул Мязитов, первый арендный дом – проект во всех смыслах «пилотный». «Задача Фонда как регионального оператора Жилищной политики Самарской области – отработать механизм реализации такого жилья, чтобы затем этот опыт внедрить более широко, - пояснил Реналь Мязитов. – Сегодня на многие
вопросы, связанные с нюансами дальнейшей эксплуатации мы получим ответ уже в процессе работы».

Мнение участников общественного совета и депутатов ГубДумы, участвовавших в мероприятии, было единодушным: строительство таких объектов необходимо поощрять, а опыт СОФЖИ изучать и брать за основу.

Второй объект - строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 57В (завершение строительства объекта «обманутых дольщиков»).

Общая площадь дома: 9 233 кв.м. Количество обратившихся дольщиков: 198. Количество квартир: 232.

СОФЖИ приступил к достройке многоквартирного жилого дома весной 2014 года по поручению министерства строительства Самарской области. Первоначальным застройщиком выступала компания «Монтэк». Дом находился в незавершенном состоянии с 2007 года: отсутствовала проектная документация, практически все оборудование было разграблено, при строительстве были допущены грубейшие ошибки, которые могли привести к признанию дома аварийным и подлежащим сносу. Чтобы обеспечить качественную достройку, Фонд провел техническое обследование объекта, разработал проект усиления конструкций и проведения необходимых мероприятий для обеспечения технической надежности здания. Сегодня работы на объекте близятся к завершению: завершается благоустройство территории, в июне 2017 года объект будет введен в эксплуатацию.

Следующее выездное заседание общественного совета при министерстве строительства Самарской области состоится в июне, сообщает пресс-служба СОФЖИ.

Фото   sofgi.ru 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
23 мая 2017  20:32
В городе появится так называемое «историческое ядро» и «историческая планировочная зона».
Историческая часть Самары будет поделена на две зоны
В городе появится так называемое «историческое ядро» и «историческая планировочная зона». Экономика региона
1361
22 мая 2017  11:21
Губернатор Самарской области за год заработал 4,28 млн рублей
Губернатор Самарской области за год заработал 4,28 млн рублей
Глава региона владеет только одним автомобилем - ЛАДА X-RAY. Экономика региона
187
19 мая 2017  15:14
В целях противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории Самарской области специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Самарской таможни регулярно проводят инспекционные мероприятия, мониторинг безопасности пищевой продукции.
В Самарской области ведется борьба с фальсифицированной молочной продукцией
В целях противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории Самарской области специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора... Экономика региона
260
Весь список
Финансы и Банки
24 мая 2017  22:01
На МФО в Центробанк жалуются реже
  Россияне стали реже жаловаться на микрофинансовые организации (МФО) – об этом сообщил на днях Центробанк. Финансы и Банки
28
24 мая 2017  11:12
Сбербанк предоставил своим клиентам сервис Android Pay Удобно использовать эту систему для оплаты покупок.
Сбербанк предоставил своим клиентам сервис Android Paу
Удобно использовать эту систему для оплаты покупок. Финансы и Банки
174
23 мая 2017  11:50
Сбербанк ускорил получение банковских гарантий
Сбербанк ускорил получение банковских гарантий
При наличии полного пакета документов решение по гарантии принимается в течение 8 рабочих часов. Финансы и Банки
197
Весь список
Строительство
24 мая 2017  20:03
Исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов показал участникам выездного заседания первый в Самарской области арендный дом и один из проблемных объектов «обманутых дольщиков» (компания «Монтэк»), который достраивает Фонд.
На стройплощадках объектов СОФЖИ прошло выездное заседание общественного совета минстроя
Исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов показал участникам выездного заседания первый в Самарской области арендный дом и один из проблемных объектов... Строительство
127
24 мая 2017  16:59
Всё о строительстве на одном сайте
Всё о строительстве на одном сайте
 Строительство – область, которая постоянно развивается и поэтому тем, кто с ней связан, постоянно нужно быть в курсе того, что происходит в этой области. Строительство
39
24 мая 2017  14:00
Квартиры для дольщиков станут дороже
Квартиры для дольщиков станут дороже
По итогам слушаний в правительстве и Госдуме обсудят поступившие вопросы и предложения. Строительство
172
Весь список

Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
288
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
466
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1357
Весь список
Бизнес
11 мая 2017  14:09
Покупка нерудных материалов
Покупка нерудных материалов
 Такие нерудные материалы, как песок и щебень постоянно пользуются спросом. Различные строительные подрядчики постоянно покупают эти материалы, потому что... Бизнес
94
10 мая 2017  17:41
Компания «Аи-Видео» - системы безопасности под ключ
Компания «Аи-Видео» - системы безопасности под ключ
 Чувствовать себя в безопасности, обеспечить безопасность своих родных и близких - вполне нормальное желание любого человека.  Бизнес
68
1 мая 2017  10:39
Фрачайзинг, как успешный бизнес
 У кого-то есть товары, технологии, торговые знаки или готовые схемы ведения дела, которые позволяют вести успешный бизнес. Этот кто-то — франчайзер, продавец... Бизнес
112
Весь список


Новости компаний
24 мая 2017  10:44
GM-АвтоВАЗ приостановил работу
GM-АвтоВАЗ приостановил работу
Причиной этого стала нехватка комплектующих. Новости компаний
143
22 мая 2017  13:37
АВТОВАЗ готовит «эксклюзивную» версию LADA XRAY
АВТОВАЗ готовит «эксклюзивную» версию LADA XRAY
Цена автомобиля пока не названа. Новости компаний
204
22 мая 2017  11:29
Самарские распределительные сети расчистят 990 га просек линий электропередачи
Самарские распределительные сети расчистят 990 га просек линий электропередачи
Завершить работы планируется в сентябре. Новости компаний
192
8 мая 2017  16:07
Сельскохозяйственная техника от производителя
Сельскохозяйственная техника от производителя
 Те, кто занимается сельским хозяйством, хорошо понимают, что наличие качественной техники играет важную роль. Такую технику лучше всего покупать у надёжного... Новости компаний
103
Весь список
IT и Коммуникации
23 мая 2017  16:37
Установка Android SDK
Установка Android SDK
 Чтобы создавать собственные приложения для Google Android, нужно произвести установку определённых важных компонентов. Как сделать эту установку? IT и Коммуникации
54
19 мая 2017  17:45
Pedant-samara.ru - лучший сервис по ремонту iPhone
Pedant-samara.ru - лучший сервис по ремонту iPhone
 Техника компании Apple отличается высоким уровнем  надежности. Вот только со временем он а может ломаться и становится неработоспособной. Особенно это... IT и Коммуникации
72
11 мая 2017  14:12
Покупка смартфона Samsung Galaxy J5
Покупка смартфона Samsung Galaxy J5
 Когда возникает потребность в покупке телефона, возникает множество вопросов. Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, нужно определиться с моделью... IT и Коммуникации
88
Весь список
Транспорт
24 мая 2017  12:57
Транспортные полицейские проведут на станции Сызрань-1 «Час пассажира» Мероприятие состоится 31 мая.
Транспортные полицейские проведут на станции Сызрань-1 «Час пассажира»
Мероприятие состоится 31 мая. Транспорт
170
24 мая 2017  10:58
Благотворительный рейс судна «Восход» из Сызрани в Самару состоится 25 мая
Благотворительный рейс судна «Восход» из Сызрани в Самару состоится 25 мая
Его участниками станут инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. Транспорт
147
23 мая 2017  10:45
С сегодняшнего дня в Самаре временно ограничено движение транспорта по ул. Чапаевская
С сегодняшнего дня в Самаре временно ограничено движение транспорта по ул. Чапаевская
Меры приняты в связи с дорожными работами. Транспорт
220
21 мая 2017  14:57
С 1 июня меняется расписание электричек из Самары в Курумоч
С 1 июня меняется расписание электричек из Самары в Курумоч
  Транспорт
315
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
799
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
617
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1301
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1425
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1596
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2888
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1533
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1181
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
706
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1076
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2342
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3339
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре оперы и балета прошел День славянской письменности и культуры
Самарский театр оперы и балета приглашает юных самарцев на детский праздник на площади Куйбышева
На самарской набережной пройдет велопробег «Спорт против СПИДа и наркотиков»
Весь список
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Комаров Игорь Анатольевич

Чигенев Алексей Иванович

Половинкин Андрей Евгеньевич

Сергеев Константин Иванович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда