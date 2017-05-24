На стройплощадках объектов СОФЖИ прошло выездное заседание общественного совета минстроя
24 мая 2017 20:03
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Первый арендный дом - это шестнадцатиэтажное односекционное здание с одно-и двухкомнатными квартирами с чистовой отделкой и мебелью по адресу: г. Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, 61. Жить здесь будут на условиях льготной аренды работники одного из крупнейших оборонных предприятий региона – ПАО «КУЗНЕЦОВ». В доме предусмотрены помещения под прачечную, колясочную и встроенный детский сад.
Дом практически готов к вводу в эксплуатацию: сейчас внутри завершаются работы по сборке мебели.
Участников выездного заседания интересовали, прежде всего, вопросы финансирования строительства подобных объектов, а также механизм их дальнейшей эксплуатации. Как подчеркнул Мязитов, первый арендный дом – проект во всех смыслах «пилотный». «Задача Фонда как регионального оператора Жилищной политики Самарской области – отработать механизм реализации такого жилья, чтобы затем этот опыт внедрить более широко, - пояснил Реналь Мязитов. – Сегодня на многие
вопросы, связанные с нюансами дальнейшей эксплуатации мы получим ответ уже в процессе работы».
Мнение участников общественного совета и депутатов ГубДумы, участвовавших в мероприятии, было единодушным: строительство таких объектов необходимо поощрять, а опыт СОФЖИ изучать и брать за основу.
Второй объект - строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 57В (завершение строительства объекта «обманутых дольщиков»).
Общая площадь дома: 9 233 кв.м. Количество обратившихся дольщиков: 198. Количество квартир: 232.
СОФЖИ приступил к достройке многоквартирного жилого дома весной 2014 года по поручению министерства строительства Самарской области. Первоначальным застройщиком выступала компания «Монтэк». Дом находился в незавершенном состоянии с 2007 года: отсутствовала проектная документация, практически все оборудование было разграблено, при строительстве были допущены грубейшие ошибки, которые могли привести к признанию дома аварийным и подлежащим сносу. Чтобы обеспечить качественную достройку, Фонд провел техническое обследование объекта, разработал проект усиления конструкций и проведения необходимых мероприятий для обеспечения технической надежности здания. Сегодня работы на объекте близятся к завершению: завершается благоустройство территории, в июне 2017 года объект будет введен в эксплуатацию.
Следующее выездное заседание общественного совета при министерстве строительства Самарской области состоится в июне, сообщает пресс-служба СОФЖИ.
Фото sofgi.ru
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