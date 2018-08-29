На объекте долевого строительства по адресу: ул. Димитрова, 74а завершается очередной этап работ

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Глава региона Дмитрий Азаров в апреле текущего года в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона отмечал: «Крайне важна проблема обманутых дольщиков. В 2012-2013 годах мы удовлетворяли права обманутых дольщиков, около 7000 человек в год. Но потом на 4 года она была заброшена. Потеряла власть интерес к этой работе. И списки обманутых дольщиков вновь стали расти. За 5 месяцев работы нам удалось удовлетворить требования 988 участников долевого строительства, введя в эксплуатацию 7 многоквартирных домов». В этом году будут удовлетворены права еще порядка 1100 дольщиков. Но самое главное, по словам руководителя области, не допустить новых банкротств. Был дан старт комплексной работе по решению проблем обманутых дольщиков.Строительные работы на объекте по адресу: ул. Димитрова, 74а, который включен министерством строительства Самарской области в список проблемных, были возобновлены в мае 2018 года. А началась его история в 2004 году, когда СРО ОООИ «Единство» приступило к возведению 10-этажного четырехсекционного дома на ул. Димитрова, 74а. Однако компания успела построить целиком только секцию А, четыре этажа секции Б, секции В и Г были построены до второго этажа, но позже последние были демонтированы. Из 260 квартир было продано 232. При этом отсутствовали экспертиза и разрешение на строительство. Руководитель «Единства» был осужден по статье 201 УК РФ на пять лет.В 2008 году инициативными дольщиками «Единства» было создано некоммерческое партнерство по защите прав и законных интересов участников долевого строительства «Димитрова, 74а» (впоследствии переименовано в Ассоциацию по защите прав и законных интересов участников долевого участия).В 2018 году при министерстве строительства Самарской области была создана рабочая группа по выработке механизма удовлетворения прав требований участников долевого строительства этого жилого дома. В настоящее время продолжаются строительные работы.«Это один из наиболее известных самарских долгостроев. В 2008 году инициативная группа дольщиков создала Ассоциацию в целях завершения строительства. В мае 2018 года был привлечен подрядчик для выполнения строительных работ, результат на сегодняшний день виден. Объект по дорожным картам планируется ввести в 2019 году. В эти дома въедут порядка 200 дольщиков. Сейчас на объекте завершают работы по возведению монолитных каркасов и приступают к внутренней отделке. Степень готовности – порядка 75%», — сообщил руководитель управления контроля (надзора) в области долевого строительства объектов недвижимости министерства строительства Самарской области Дмитрий Мелихов.Наталья Саломатина, дольщик объекта, вместе с журналистами осмотрела строящийся дом. «Я рада, что заканчивается заливка, и надеюсь, что строительство будет продолжено быстрыми темпами», — поделилась она.