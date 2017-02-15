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Новости /  Экономика /  Строительство  

Минстрой РФ создал спецкомиссию для ликвидации отставания на стройке «Самара Арена»

15 февраля 2017 22:42
49
Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Строительство стадиона идет с отставанием графика. Для решения этой проблемы в Минстрое РФ создали специальную межведомственную комиссию. Ее возглавил первый заместитель министра Леонид Ставицкий.

Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. В ее состав вошли сотрудники Минстроя России, Главгосэкспертизы России, Минспорта России, Ростехнадзора, правительства Самарской области, заказчика и застройщика.

Члены комиссии должны обеспечить согласованность действий федеральных и региональных органов власти, других организаций, которые принимают участие в строительстве. Также они должны решить вопросы проведения строительно-технической экспертизы, корректировки проекта без увеличения стоимости объекта, сокращение сроков прохождения государственной экспертизы. Главная же цель – контроль исполнения графика строительно-монтажных работ, сообщает 63.ru.


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Комментарии



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