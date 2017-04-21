Марк Курцер посетил строящийся в Самаре госпиталь «Мать и дитя»: «Мы очень довольны тем, как движется проект»

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Они оценили темпы строительных работ и обсудили дальнейшие этапы сотрудничества.Сейчас подрядчики почти завершили возведение 6-этажной «коробки» и приступили к монтажу внутренних перегородок.Губернатор и академик осмотрели центральную часть здания. Здесь будет находиться комфортный застекленный атриум с залом ожидания и игровой зоной для детей. С третьего этажа открывается прекрасный вид на строящийся стадион «Самара Арена», Волгу и Жигулевские горы. «Это красоту будущие мамы будут наблюдать из родовых палат», - отметил Марк Курцер.«Впечатляют масштабы строительства, сроки и качество работ. Строители движутся с опережением графика, так что в первом квартале 2018 года здесь появятся первые пациенты, - сказал Николай Меркушкин.В госпитале планируется разместить акушерское отделение с родильным блоком, хирургическое, урологическое, педиатрическое и поликлиническое отделения для взрослых и детей. Также в состав комплекса войдет лечебнодиагностический центр, отделение ЭКО и лаборатория, где будут проводиться более 1000 видов анализов. Мощности госпиталя позволят ежегодно принимать до 2000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО и организовать 150 тыс. амбулаторныхпосещений.Марк Курцер подчеркнул, что в губернии созданы оптимальные условия для государственно-частного партнерства: «Мы очень довольны тем, как движется проект. Подтверждением этого являются качество и сроки, с которыми мы возводим госпиталь», сообщает пресс-служба облправительства.