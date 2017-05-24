Квартиры для дольщиков станут дороже
24 мая 2017 14:00
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По итогам слушаний в правительстве и Госдуме обсудят поступившие вопросы и предложения.
Число брошенных бетонных коробок, которые должны были стать многоквартирными жилыми домами, по всей стране наберется, вероятно даже не сотни, а тысячи. Число самих обманутых дольщиков и вовсе не поддается подсчету. Как власти будут решать их судьбу, остается только гадать. В ходу же пока универсальный совет: «Денег нет, но вы держитесь».
Однако теперь интересы участников долевого строительства предлагают защитить по аналогии с вкладчиками банков и Агентством по страхованию вкладов. Правительство и Госдума предлагают создать компенсационный Фонд долевого строительства, который взял бы на себя исполнение обязательств перед дольщиками в случае банкротства строительной компании. Для этого планируется внести изменения в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Сия благая затея, однако, сразу упирается в вопрос, – а за чей счет и в каком размере, собственно будет этот «банкет»? Данная тема стала обсуждением на парламентских слушаниях, которые провел комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал о сути предлагаемого механизма страхования: «Компенсационный Фонд долевого строительства будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают средства дольщиков. В случае банкротства застройщика Фонд оплатит достройку объектов из собранных средств, выбрав другую строительную компанию. Также Фонд будет взаимодействовать с органами регистрации прав для контроля за уплатой взносов застройщиков, пишет "ФедералПресс".
Введение на строительный рынок Фонда установит дополнительные барьеры для недобросовестных застройщиков. В качестве гарантии добросовестности предусматривается обязанность застройщика уплачивать взносы в Фонд до государственной регистрации каждого договора участия в долевом строительстве. При этом исключается обязанность застройщика страховать свою гражданскую ответственность за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору или получать поручительство банка за ненадлежащее исполнение застройщиком этих обязательств».
Главный вопрос для самого дольщика – это стоимость такого страхования. Пока инициаторы законопроекта предлагают установить размер взноса в Фонд в один процент от суммы долевого участия. Останется ли эта величина в окончательной редакции закона – это большой вопрос. Вместе с тем, по словам самих застройщиков, нынешняя маржа в регионах, исключая столичные, колеблется в размере 5–6 процентов и больший чем 1 % размер взноса в Фонд ударит по их рентабельности.
По итогам слушаний все заинтересованные ведомства обсудят в правительстве и Госдуме все поступившие вопросы и предложения.
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