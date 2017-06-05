Крупнейшая афера с дольщиками в Самарской области может снова завершиться победой аферистов
5 июня 2017 09:23
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Власти готовятся заплатить за строителей, исчезнувших с деньгами дольщиков поселка “Дубрава” ИСК «Волга-Групп». Тем временем, дольщики готовятся к массовым судам с Минстроем, который под надуманными предлогами отказывается их даже включать в реестр обманутых дольщиков.
Крупномасштабная афера в сфере долевого строительства, в ходе которой сначала исчезли средства дольщиков ИСК «Волга-Групп», а затем и компании «Солнечная долина», может снова завершиться победой аферистов, пропадающих вместе с миллионом квадратных метров земли, подаренным им властями для… решения проблем дольщиков.
Чиновники признали, что не могут отобрать подаренную землю, и готовятся провести на частную территорию инженерные коммуникации за счет бюджета, пишет "Самарское обозрение".
В истории самарского долевого строительства было много удивительных историй, но все их затмевают события, длящиеся с середины нулевых вокруг проекта поселка, сначала носившего имя «Дубрава», а затем - «Солнечная долина».
История началась в 2006 году. ООО «Самарагорстрой» анонсировало строительство в Волжском районе коттеджного поселка «Дубрава». Организация принадлежала ООО «ИСК «Волга-Групп». К проекту привлекались средства дольщиков. К 2008 году работы остановились - на площадке построили порядка 50 коробок домов из запланированных 1200. В дальнейшем менеджеры «Волга-Групп» стали фигурантами громкого уголовного дела.
Парадоксально, но до сих пор сотни людей, вложивших свои средства в «Дубраву», региональные власти... не признают обманутыми дольщиками.
Ссылаясь на то, что основная часть объектов “Дубравы” - отдельные дома, Министерство строительства Самарской области отказывает дольщикам во включении в реестр обманутых дольщиков, который официально ведется в регионе. В Минстрое Самарской области отказываются считать обманутыми дольщиками дольщиков, оформивших официальные договора долевого участия в строительстве в соответствии с Федеральным законом “О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости” N 214-ФЗ . Обманутые уже несколько раз аферистами и властями граждане в связи с этим готовят сегодня коллективные судебные иски к Министерству строительства Самарской области.
В 2013 году администрация Волжского района и министерство строительства Самарской области нашло нового инвестора на скандальную площадку. Им стало ООО «Солнечная долина».
Компания, как выяснилось, оказалась не чужда создателям «Волга-Групп». Владел и руководил ей Дмитрий Жильцов, бывший учредителем ООО «СК «Новый город». Бенефициаром обеих компаний участники стройиндустрии прямо называли создателя «Волга-Групп» Евгения Корчака. Так, «СК «Новый город» забрала два других объекта ИСК в Самаре - ЖК «Альбатрос» и ЖК «Монблан».
«Солнечная долина» приняла на себя обязательство удовлетворить права требований 19 дольщиков (15 жилых помещений), 277 дольщиков (246 жилых домов) и трех дольщиков (45 жилых домов). За это чиновники предоставили компании бесплатно в собственность два земельных участка площадью более 1 млн кв.м. Компания Дмитрия Жильцова переименовала «Дубраву» в «Солнечную долину» и начала продавать там коттеджи. Поселок позиционировался как «мультиформатный экопарк», закончить строительство должны были в 2017 году. К проекту привлекли порядка 30 новых дольщиков.
Однако и этот инвестор выполнить обязательства не смог. Летом прошлого года Дмитрий Жильцов вышел из состава владельцев СК «Новый город». Новые, по всей видимости, номинальные собственники компании заявили, что достраивать «Солнечную долину» не будут. Затем ООО «Солнечная долина» сменило юридический адрес и уволило сотрудников. В конце прошлого года в отношении руководителей организации возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Еще в октябре прошлого года, когда проблемы проекта стали очевидны, Дмитрий Жильцов рассказывал «СО», что строительство поселка завершит «Солнечная долина». Теперь же он говорит, что никакого отношения к компании не имеет и комментариев по теме дать не готов. Участники нового витка аферы снова исчезают с ресурсами дольщиков.
Правда, теперь они могут исчезнуть не только с деньгами дольщиков, но и с подаренным им миллионом квадратных метров.
Чиновники разводят руками и сообщают о том, что возвращать землю никто не собирается.
«Процедура изъятия компенсационного земельного участка постановлением №54 (о конкурсах по поиску застройщиков для достройки проблемных объектов. – прим.ред.) не предусматривалась. Это существенный недостаток нормативно-правового акта», - заявил «СО» руководитель департамента государственных услуг и надзора в сфере строительства министерства строительства Самарской области Сергей Абрамович.
«Постановление правительства Самарской области, на основании которого застройщик получил компенсационную площадку, не предусматривает порядок возврата предоставленных земельных участков. Сейчас такой механизм отсутствует. Все имущество «Солнечной долины», имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе него, подлежит включению в конкурсную массу. В настоящее время вопрос о включении в процесс банкротства ООО «Солнечная долина» администрацией Волжского района не рассматривается», - вторит Сергею Абрамовичу руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации муниципалитета Николай Дудко.
Показательно то, что нынешний министр строительства Александр Баландин в прошлом - глава Волжского района. То есть вся суть сделки замыкается на сферу его прошлых и нынешних интересов. Есть ли они в этой теме?
Согласно информационному ресурсу ЕГРН, участки (689,4 тыс. кв. м и 524 тыс. кв. м) все еще принадлежат «Солнечной долине». Сегодня чиновники минстроя снова обещают найти инвестора для их освоения, не уточняя, как это будет сопрягаться со статусом земли и порядком удовлетворения прав обманутых дольщиков - и “Солнечной Долины”, и “Дубравы”.
Более того, видимо, в рамках очередной операции по освоению бюджетных средств, чиновники обещают провести на частную площадку коммуникации за счет бюджета.
«Сегодня имеются договоренности с областным министерством энергетики и ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями. Разработан финансово эффективный проект, как при минимальных затратах бюджета подвести к участку поселка коммуникации. Это должно сделать площадку более привлекательной для девелоперов. Дополнительно в минстрое совместно с министерством энергетики разрабатывается льготный тарифный план при выдаче техусловий для застройщиков проблемных объектов», - утверждает все тот же Сергей Абрамович.
Де-факто это означает, что как минимум часть подаренной земли, не застроенная ничем, будет капитализирована за счет налогоплательщиков. Однако будут ли при этом удовлетворены права много раз обманутых дольщиков на этом объекте?
Сами дольщики не видят ничего позитивного в действиях минстроя. «Сейчас мы мало что можем сделать. Пока застройщика не признают банкротом, встать в реестр кредиторов нельзя. Минстрой нам никак не помогает - на все наши обращения приходят отписки. Мы планируем отправить общее обращение в областной минстрой, чтобы нашим вопросом наконец занялись. А также - в прокуратуру, с просьбой проверить бездействие минстроя», - говорит дольщица «Дубравы» Светлана Савчук.
Дольщики “Дубравы” объединяются и готовятся к митингам и массовым судебным искам к Минстрою Самарской области.
В преддверии президентских выборов, которые пройдут в следующем году, ситуация с дольщиками в регионе продолжает накаляться, что может осложнить властям в регионе подготовку к главной избирательной кампании.
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