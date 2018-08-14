«Корпорация развития Самарской области» построит офис в два раза выше нормы
14 августа 2018 14:37
19
Территория площадью 738 кв. м, о которой идет речь, согласно правилам застройки и землепользования Самары, находится в зоне Ж-3 и предназначена для жилой застройки средней этажности. Строительство офисных зданий на этой территории относится к условным видам разрешенного использования, для которого нужно получать специальное разрешение. Кроме того, участок находится в исторической части города, поэтому высотность застройки не должна превышать 12 м.
Однако теперь «Корпорация развития Самарской области» может строить на участке здание высотой до 24 м, причем застраивать территорию полностью на 100%, без отступов от границ участка. Такие параметры узаконило постановление мэрии Самары. Компания планирует возвести здесь офисный центр с торговыми рядами.
Ранее на участке находилось двухэтажное здание, построенное в 1890-м году. В 2009 году по постановлению администрации Самары зданию присвоили статус памятника архитектуры, дома жены надворного советника Л.Флоренской. Однако капитальный ремонт и реставрацию здания так и не провели, в результате чего оно постепенно стало разрушаться. В 2011 году по инициативе министерства имущества Самарской области здание лишилось статуса памятника. В 2015 году корпорация получила участок вместе с постройкой под застройку для нового офисного центра. Сейчас здание снесено, участок огорожен забором (на фото). За ним происходит расчистка территории от строительного мусора.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 августа 2018 12:27
В развитии малых городов важен обмен успешными практиками с другими муниципалитетами. Экономика региона
104
13 августа 2018 17:32
Лидером по сбору урожая в настоящее время является Ставропольский район. Экономика региона
237
13 августа 2018 13:41Дмитрий Славецкий: "На стратегической сессии акцент нужно делать на потенциале малых городов"
Исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области считает что малые города наиболее активны в преодолении трудностей. Экономика региона
163
Финансы и Банки
14 августа 2018 12:06
Карта включает в себя широкий спектр опций. Финансы и Банки
131
13 августа 2018 22:12
Финансы и Банки
380
13 августа 2018 14:19
В акции участвуют кредитные карты MasterCard уровня Standard и Gold, а также Mastercard Momentum. Финансы и Банки
225
Строительство
14 августа 2018 14:37
Участок находится в исторической части города, поэтому высотность застройки не должна превышать 12 м. Строительство
18
7 августа 2018 11:28
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
383
6 августа 2018 13:25
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
444
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
522
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1748
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1715
Бизнес
13 августа 2018 23:04
Выпускников вузов не хватает, качество обучения не отвечает требованиям авиации. «Разбирать и собирать «кукурузник» больше не требуется», —... Бизнес
403
2 августа 2018 23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
404
2 августа 2018 15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
306
Новости компаний
11 августа 2018 17:37
Сокращение продаж затронуло почти всех изготовителей этого типа одежды, кроме Levi Strauss. Новости компаний
359
10 августа 2018 23:38
Единственное, в чем Galaxy Note9 превосходит iPhone X — это яркость дисплея (604 против 574 нит) и насыщенность цветовой гаммы sRGB (224% против 128,5%). Новости компаний
760
10 августа 2018 23:26
Xiaomi обеспокоена тем, что западный рынок весьма критично воспринимает бренд ‘Xiaomi’. Новости компаний
798
10 августа 2018 22:15
Во второй раз имущество «Нефтемаша» будут продавать по сниженной цене. Новости компаний
512
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
413
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
322
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
338
Транспорт
14 августа 2018 13:14
Авиационная отрасль может сорваться в крутое пике. Транспорт
89
13 августа 2018 11:21
Автобусы этого направления перестали ходить еще в конце июня. Транспорт
196
12 августа 2018 13:20
Транспорт
353
11 августа 2018 16:21
В настоящее время между нашими странами курсирует 13 пар поездов. Транспорт
457
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
432
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
959
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
750
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1349
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1134
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1164
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
529
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
381
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1737
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1737
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3398
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2506
Мероприятия
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара