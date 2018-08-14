«Корпорация развития Самарской области» построит офис в два раза выше нормы

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Территория площадью 738 кв. м, о которой идет речь, согласно правилам застройки и землепользования Самары, находится в зоне Ж-3 и предназначена для жилой застройки средней этажности. Строительство офисных зданий на этой территории относится к условным видам разрешенного использования, для которого нужно получать специальное разрешение. Кроме того, участок находится в исторической части города, поэтому высотность застройки не должна превышать 12 м.Однако теперь «Корпорация развития Самарской области» может строить на участке здание высотой до 24 м, причем застраивать территорию полностью на 100%, без отступов от границ участка. Такие параметры узаконило постановление мэрии Самары. Компания планирует возвести здесь офисный центр с торговыми рядами.Ранее на участке находилось двухэтажное здание, построенное в 1890-м году. В 2009 году по постановлению администрации Самары зданию присвоили статус памятника архитектуры, дома жены надворного советника Л.Флоренской. Однако капитальный ремонт и реставрацию здания так и не провели, в результате чего оно постепенно стало разрушаться. В 2011 году по инициативе министерства имущества Самарской области здание лишилось статуса памятника. В 2015 году корпорация получила участок вместе с постройкой под застройку для нового офисного центра. Сейчас здание снесено, участок огорожен забором (на фото). За ним происходит расчистка территории от строительного мусора.Фото: «СО» ОНЛАЙН