«Изумруд» пытается согласовать уменьшение парковочных мест в будущем жилом комплексе в Самаре
12 октября 2018 18:22
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Строить высотку планируют в границах ул. Гастелло,Тихвинской, передает «СО» ОНЛАЙН.
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