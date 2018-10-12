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Новости /  Экономика /  Строительство  

«Изумруд» пытается согласовать уменьшение парковочных мест в будущем жилом комплексе в Самаре

12 октября 2018 18:22
91
Строить высотку планируют в границах ул. Гастелло,Тихвинской.
Компания «Изумруд» вышла на публичные слушания с просьбой сократить парковочные места с 1 до 0,5 на квартиру.

Строить высотку планируют в границах ул. Гастелло,Тихвинской, передает «СО» ОНЛАЙН
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