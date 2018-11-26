Дмитрий Азаров провел очередное заседании межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства

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В понедельник, 26 ноября, губернаторпровел очередное заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. Участники инициативных групп дольщиков, застройщики, руководители профильных министерств и правоохранительных органов обсудили ситуацию по недостроям в Самаре и Тольятти.Совещание в подобном формате проводятся ежемесячно в течение последнего года, и за это время удалось решить немало вопросов, чаще всего запутанных, с сфере долевого строительства. По результатам на ноябрь текущего года системная работа позволила удовлетворить права почти полутора тысяч дольщиков – это треть граждан, которые значились в реестре на 1 ноября 2017 года. Еще один реальный показатель результативности работы комиссии и правоохранительных органов – увеличение количества выявленных преступлений, связанных с нарушением прав обманутых дольщиков. Если в 2015 в регионе зарегистрировано два таких преступления, в 2016-м – три, то к концу 2017 года – 15, в текущем – уже 31. По ряду уголовных дел суды уже вынесли обвинительные приговоры.По мнению Дмитрия Азарова, взятый темп необходимо сохранять, чтобы все вопросы решались в наиболее оперативном режиме. «За этот год мы распутали целый ворох проблем, казавшихся неразрешимыми, выработали оптимальный алгоритм наших совместных действий. И прежде всего он предполагает жесткий и справедливый баланс между задачами власти, обязательствами строителей и правами дольщиков», – отметил губернатор.Глава региона акцентировал внимание на том, что в настоящий момент остались нерешенными ситуации по самым сложным и финансово емким объектам. «С ними нам предстоит разобраться, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Необходим честный, открытый диалог, выработка проектных решений по каждому объекту. У нас есть большой потенциал спроса ответственности с компаний за те нарушения, которые произошли, – в том числе, с застройщиков, которые взялись за достройку».В частности, целый ряд вопросов связан с тем, что меры государственной поддержки, компенсации застройщики не использовали для решения проблем обманутых дольщиков. Один из таких примеров – деятельность ООО СК «Новый город». Среди ее объектов – два проблемных. Это ЖК «Альбатрос» на пересечение улиц Владимирская и Тухачевского, и ЖК «Монблан» в границах улиц Арцыбушевская, Маяковского, Чкалова и Буянова.По первому объекту компания лишь частично удовлетворила права дольщиков, хотя по ранее принятым обязательствам (и что существенно – без дополнительных вложений граждан), «Новый город» был обязан вручить ключи всем участникам долевого строительства.Еще более запутанная ситуация вокруг ЖК «Монблана», строительство которого даже не начиналось. Вместо этого на компенсационном участке, выданном для расселения дольщиков «Монблана», СК «Новый город» достраивает ЖК «Ильинская Плаза», хотя из-за низких темпов строительства дольщики «Ильинской плазы» скептически относятся к обещанной перспективе получить свои квартиры вовремя.На совещании директор компании-застройщика Наталья Зайцева пояснила нежелание удовлетворять законные права граждан несогласием с обозначенным количеством дольщиков. При этом в документах, по которым осуществлялась передача обязательств и представление господдержки, четко указано число дольщиков по каждому объекту.Дмитрий Азаров отметил, что все правовые основания для удовлетворения прав дольщиков у застройщика есть. В случае если он продолжит уклоняться от исполнения обязанностей, вопрос будет переведен в уголовную плоскость.Одновременно Губернатор выразил недоумение действиями минстроя, который своевременно не проконтролировал, как документально удовлетворяются на объекте права дольщиков.Кроме того, на заседании МВК в процессе выступления представителей инициативных группы был выявлен ряд нестыковок между докладами минстроя и данными участников долевого строительства.Все, что связано с деятельностью СК «Новый город», Дмитрий Азаров поручил взять на контроль врио вице-губернатору Юрию Рожину, который курирует в правительстве вопросы правопорядка и противодействия коррупции. Также по всем озвученным фактам будет проведена проверками правоохранительными органами.Обсудили на комиссии и ситуацию вокруг одного из самых проблемных долгостроев Самары – на ул. Димитрова, 74А. История началась в 2004 году, когда СРО ОООИ «Единство» приступило к строительству 10-этажного четырехсекционного дома на ул. Димитрова, 74а. Секции полностью возвести не удалось, а руководитель «Единства» в 2011 году был осужден по статье 201 УК РФ на пять лет.Сейчас на 70% готовы секции 1, 1А и 2, секция 3 – на 85%. Готовность секции 1Б составляет 20%. Региональный минстрой предлагает эту секцию демонтировать и построить на ее месте 16-этажное здание на 128 квартир. Дмитрий Азаров поручил подготовить к 3 декабря экономическое обоснование как демонтажа, так и продолжения строительства секции. Варианты должны обсуждаться вместе с дольщиками.«Никаких решения без вас приниматься не будут», – заверил представителей инициативной группы Губернатор.В целом, согласно «дорожной карте» и информации минстроя, завершение строительства объекта запланировано на 4 квартал 2019 года.Также на заседании принято решение по ЖСК «Жасмин-Дом» в 9 квартале Тольятти (ул. Свердлова, 9И). Дом построен и заселен (самовольно) участниками долевого строительства. Но есть юридические нюансы. Формально 127 квартир ЖСК принадлежат одной из банковских структур и аффилированным ей физическим лицам. Банк готов к уступке прав требования по договору долевого строительства с определенным дисконтом. Предметные переговоры должны состояться до конца года, передает пресс-служба облправительства.