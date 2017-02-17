Чаще всего вторичное жилье в Самаре предлагают в Кировском районе

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По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г. Самара в декабре составила 59 984 рубля.В январе 2017 средняя удельная цена предложения 1 квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке Самары по отношению к декабрю 2016 года снизилась на 2 165 руб. (-3,48%). Таким образом, в январе прошла коррекция значительного скачка средней удельной цены предложения, прошедшее в декабре 2016 года.По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Кировский район – 24,4%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 2,7%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» - 38% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе – 9,1% от общего числа предложений и «хрущевки» в Кировском районе – 8,5%. Наименьшее – «малосемейки» в Ленинском и «сталинки» в Куйбышевском районе – по 0,1% от общего количества предложений.По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в январе 2017 года 1-комнатных квартир в Кировском районе – 11,5% от общего числа, наименьшее – 3–комнатных квартир в Красноглинском районе – 0,3% от общего количества предложений.Самыми «дорогим» районами Самары в январе 2017 г. стали Самарский и Ленинский. Здесь средняя удельная цена предложения 1 кв.м. составляет 75 351 и 73 202 рублей соответственно. Самый «дешевый» - Красноглинский – 43 877 рублей/кв.м.Самая высокая цена 1 кв.м в январе 2017 года зафиксирована в Самарском районе - 128 037 рублей (3-ком. «элитка»). Минимальной стала цена в 23 059 рублей за квадратный метр. Столько просили за 2-комнатную «сталинку» в Куйбышевском районе.