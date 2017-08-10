Больше всего вторичных квартир в Самаре предлагают в Промышленном районе
10 августа 2017 10:52
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При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 5 512 уникальных предложений, опубликованных в июле 2017 года на сайте «N1.RU Недвижимость» (https://samara.n1.ru), сообщает СОФЖИ.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г.Самара в июле 2017 г. составила 55 344 рубля.
В июле 2017 года произошло небольшое снижение – на 339 рублей - средней удельной цены предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к июню 2017 года. Данный показатель не является существенным.
По отношению к июлю прошлого, 2016 года общее падение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в г. Самара составило 5 505 рублей или 9,05%.
С начала года этот показатель снизился на 7,73% или 4 639 рублей.
В целом, тренд на снижение средней удельной цены на вторичном рынке Самары сохраняется.
По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район – 21,0%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 3,7%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» - 41,1% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе – 10,7 % от общего числа предложений. Наименьшее – «малосемейки» в Самарском и Ленинском районах– по 0,1 %.
По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в июле 2017 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе – 8,5% от общего числа, наименьшее – 1–комнатных квартир в Самарском районе – 1,0% от общего количества предложений.
Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м в июле 2017 года у 1-комнатных «элиток» в Самарском районе – 98 210 рублей, минимальная – у 2-комнатных «малосемеек» в Красноглинском районе – 32 752 рубля.
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